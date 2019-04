Kiska: Proti zlu je třeba se postavit, má strana zvolí zlatou střední cestu

Slovenský prezident Andrej Kiska, který v červnu předá mandát Zuzaně Čaputové, která vyhrála prezidentské volby, zakládá novou politickou stranu. Podrobnější informace k ní však nesdělil, podle něj by měl být prezident nadstranický.

„Na Slovensku vzniká národní egoismus, který ohrožuje Evropskou unii. Základním ohrožením Unie je to, když budeme nejednotní. Vládnoucí strana Směr se spojuje s fašistickým Marianem Kotlebou. Vůči zlu je třeba postavit se jasně,“ sdělil Kiska v Otázkách Václava Moravce a vyjádřil se i k tomu, jakým směrem se jeho politická strana, se kterou chce prorazit v parlamentních volbách, vydá.



„Má strana se vydá zlatou střední cestou. Bude centristická. Nebude ani liberální, ani konzervativní,“ řekla slovenská hlava státu.



Podle něj jeho nástupkyně, Zuzana Čaputová, šla do voleb s motem, že chce vrátit slušnost na Slovensku a opírala se o určité hodnoty. „Dochází ke krizi důvěry lidí k politikům. Jsou zklamaní, když politici nedosahují výsledků,“ myslí si. Podle něj to vede k tomu, že buď roste extremismus nebo dostávají prostor noví lidé.

Na otázku, co by Čaputové poradil odpověděl, že by měla zůstat sama sebou, být autentická a empatická. „Ať ukazuje slovenským občanům i světovým lídrům své názory, protože díky jejím názorům vyhrála volby. Může ukázat Slovensko světu v dobrém světle,“ zakončil Kiska.