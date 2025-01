V čele Ruska je velice rozumný člověk, nepřestává Danko v Moskvě s chválou

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Tu Putin rozpoutal před třemi lety svým rozkazem ke vpádu ruských vojsk do sousední země. Konflikt, ve kterém napadenou Ukrajinu podporuje Západ, se přeměnil v nejkrvavější válku v Evropě od druhé světové války.

Slovensko je členem Evropské unie a NATO, ale nynější vláda Roberta Fica, podobně jako maďarská vláda Viktora Orbána, udržuje styky s Moskvou.

„Žádný normální člověk ani na Západě, ani tady v Rusku si nemůže přát válku. Problém tkví v tom, že konflikt je jistým nástrojem napětí, které přerůstá v ozbrojený konflikt. Těžko dokážu odhadnout, jak se toto všechno vyvine. Naštěstí v čele Ruska se nachází velice rozumný, pragmatický člověk,“ řekl Danko, který v uplynulých dnech spolu s dalšími poslanci vládních stran navštívil Moskvu, kde se však s Putinem nesetkal.

„Ve Spojených státech se prezidentem stává podnikatel, který otevřeně říká, že se bude zabývat Panamou a Grónskem. Proto je velice důležité, aby se Trump a Putin domluvili. Bez dohody těchto politiků se nic nezmění, nic se nestane,“ prohlásil Danko, který je předsedou koaliční Slovenské národní strany.

Domnívá se, že právě spolupráce Putina a Trumpa by mohla letos válku na Ukrajině ukončit. „Ano, myslím, že se tak stane. A modlím se, aby se tak stalo, protože (válka) je špatná pro nás, pro vás a pro všechny,“ řekl. „Tento problém mohou vyřešit pouze Trump a Putin,“ zdůraznil. Situaci přirovnal k ukončení studené války v éře prezidentů Ronalda Reagana a Michaila Gorbačova.

Současně tvrdil, že konflikty mezi Slováky, Čechy, Poláky a Maďary vytváří Západ: „Němci, Francouzi a Američané se radují, vydělávají na tom,“ uvedl. Prohlásil také, že mnohé západní země, které mívaly kolonie, „nezměnily svůj přístup, chtějí si uchovat životní úroveň a chtějí, aby za ně pracoval někdo jiný“.

Trump, který se 20. ledna vrátí do Bílého domu, den před Štědrým dnem prohlásil, že USA by měly z důvodů národní bezpečnosti usilovat o získání kontroly nad Grónskem. O den dříve naznačil, že by mohl kvůli poplatkům požadovat od Panamy předání Panamského průplavu. Počátkem ledna pak nevyloučil použití vojenského či ekonomického nátlaku k získání Panamského průplavu či Grónska.