Babiš v New Yorku zatím nevystoupil. Neměl dost „ambiciózní“ projev

Premiér Andrej Babiš na summitu Spojených národů se svým příspěvkem ke klimatu nevystoupil.

Jeho projev by totiž na místní poměry nebyl dost bombastický. V New Yorku, kde o budoucnosti planety rokují diplomaté ze 193 zemí světa, ale i neziskové organizace a aktivisté, se totiž více než obsah nosí forma. Prostor tak dostala kancléřka Angela Merkelová či slovenská prezidentka Čaputová. Japonsko nebo Austrálie však ne. Mají totiž moc nezelených elektráren.

„Nám bylo řečeno, že pokud budeme mít nějaký velice ambiciózní projev, tak prostor dostaneme, pokud ne, tak ho nedostaneme,“ popsal situaci Babiš. O tom, že slovo mají pouze bujaře naladění státníci a aktivisté se po budově OSN hovoří vcelku otevřeně.

Babiš podotkl, že vystupující „na rozdíl od České republiky neplní závazky z pařížské klimatické konference a budou slibovat další, i když vědí, že je nesplní“. Generální tajemník OSN António Guterres, který shromáždění svolal, by od státníků prý chtěl slyšet konkrétní plán. Řečeno čísly, svět by měl být do roku 2050 na nulových emisích. Několik diplomatických zdrojů dokonce iDNES.cz řeklo, že generální tajemník si svoláním summitu dělá vlastní PR kampaň.

„Jsme seriózní stát a politici, proto mluvíme v konkrétních číslech,“ vysvětlil Babiš. „Slíbit něco do roku 2050 určitě není problém, ale my máme závazky z roku 2015 z Paříže a tam je na tom Česko velice dobře,“ dodal.



Startupy i večeře s Trumpem

Český premiér se tak místo vzletným cílům zaměřil na zahraniční agendu jeho úřadu. V pondělí vystoupil na byznysově laděném Concordia Summitu, kde hovořil o modernizaci české ekonomiky.

„Jako jedna z nejvíce industrializovaných zemí v Evropě se musíme soustředit na inovace, abychom zajistili naši konkurenceschopnost,“ řekl Babiš. Za příklad označil spolupráci státní agentury CzechInvest s českými startupy, které mají šanci uspět na vysoce konkurenčním americkém trhu.

„Naši startupisté tady mají možnost uspět. Většina, jak jsme se dozvěděli, sní o Americe, o New Yorku,“ řekl český premiér. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, který se české delegace v New Yorku také účastní, je americká zkušenost pro české firmy z nezaplacení.

Babiš má v New Yorku i diplomatický program. V úterý v doprovodu své manželky Moniky povečeřel na recepci prezidenta Donalda Trumpa. Vůbec poprvé se osobně setkal s britským premiérem Borisem Johnsonem. S ním se dohodl na setkání šéfa Konzervativců s představiteli zemí visegrádské čtyřky, kterou tvoří vedle České republiky také Slovensko, Polsko a Maďarsko.

„Zdůraznil jsem mu, že Evropa není pan prezident Macron, paní Merkelová a ještě stále předseda Evropské komise Juncker,“ řekl Babiš k hovoru s Johnsonem. Evropa podle něj není jednobarevná a hlas V4 v ní má silné místo. Podle českého premiéra je důležité, aby se do řešení brexitové otázky více zapojit země střední Evropy.

Boj s chudobou a udržitelný rozvoj

V rámci bilaterálních setkání se Babiš v úterý odpoledne setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten Babišovi řekl, že do politiky stejně jako on vstoupil z byznysového prostředí, byť z toho zábavně-průmyslového.

„Pořád po mě chtějí, abych s někým dlouze mluvil. Já mám radši kratší věcná setkání,“ pronesl ukrajinský prezident ve smyslu, jakým mluvil Babiš po vstupu do politiky.

Babiš pozval Zelenského do Prahy, aby se zároveň setkal i s dalšími premiéry visegrádských zemí (V4).

Českého premiéra čeká v rámci středečního programu vystoupení na Politickém fóru na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji. Bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem a ve večerních hodinách newyorského času má naplánován projev na zasedání Valného shromáždění Spojených národů. „Nebudu mluvit pouze o klimatu. Svět má i jiné problémy jako chudobu či války,“ řekl Babiš novinářům.