Proti terorismu mají bojovat všechny státy světa, řekl Babiš v Ground Zero

19:07 , aktualizováno 19:07

Terorismus je hlavní nepřítel, proti kterému by měly společně bojovat všechny státy světa. Na závěr pětidenní návštěvy Spojených států to v newyorském památníku teroristických útoků z 11. září 2001 Ground Zero prohlásil český premiér Andrej Babiš. Ministerský předseda při této příležitosti uctil památku dvou obětí českého původu.