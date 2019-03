Trump si nechal zavolat dceru Ivanku, Babiš je oba pozval do Prahy

„Teď byl pan velvyslanec u pana prezidenta Zemana a domluvili se, že udělají nějaké byznys fórum česko-americké. Tak jsem požádal pana prezidenta, že by mohla přijet jeho dcera Ivanka. Na to konto řekl sekretářce, aby ji zavolali. Ona přišla. Měl jsem možnost se s ní seznámit. Orientuje se na byznys a já jsem ji pozval do České republiky, uvidíme, jestli by přišla,“ uvedl Babiš.

Trump podle Babiše mluví o Česku velice pozitivně.

„Dlouze jsme mluvili s manželkami, o dětech, bylo to velmi neformální. Moje paní byla nadšená, Trump mluví normálně, na nic si nehraje,“ dodal premiér k pozvání Trumpa do Prahy.

Babiš uvedl, že Ivanka Trumpová při společném setkání česky nemluvila. „Česky nemluvila, mluvila anglicky,“ poznamenal premiér.

Ačkoliv čeština je rodným jazykem její matky a i Ivanka mladší češtinu trochu ovládá, rozhovor probíhal pouze v angličtině. Narozdíl od jejího bratra Donalda Trumpa mladšího umí totiž jen základy.

V roce 2017 vydala Ivanka Trumpová knihu s názvem Přepišme pravidla úspěchu: Fenomén pracující ženy. Jak už je z názvu patrné, kniha se pokouší poradit, jak skloubit život pracující matky, ženy i manželky. Vyšla i v češtině.

Ivanka Trumpová je dcera současného amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho bývalé ženy Ivany Trumpové, která pochází z bývalého Československa.

Svému otci pomáhala v kampani v rámci prezidentských voleb v roce 2016. Profiluje se jako zastánkyně práv žen. Má svoji vlastní značku oblečení a doplňků. V roce 2016 se ale rozhodla, že končí v módním byznysu, aby se naplno mohla věnovat funkci prezidentské poradkyně.