Schůzka Trumpa a Babiše je úspěchem, reaguje většina českých politiků

„Státníci probrali všechna očekávaná témata, nebylo mezi nimi žádné překvapení. Setkání potvrzuje dobré vztahy mezi ČR a USA,“ shodli se předseda ČSSD Jan Hamáček a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Hamáček považuje schůzku za úspěšnou „Jakkoli to možná v minulosti vypadalo, že zájem ztrácejí, tato schůzka je podle mě v kontextu s dalšími aktivitami Spojených států potvrzením, že nijak neztrácí ze zřetele střední Evropu,“ dodal.



Na schůzku reagovali i další politici. Například ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, podle nějž jsou vztahy s oběma zeměmi skvělé.

Tomáš Petříček (Twitter) @TPetricek 2/2 Je to důkaz, že vztahy ČR s #USA jsou skvělé a naše pozice v mezinárodní politice je sebevědomá a oceňovaná.

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček zdůraznil, že setkání je velikým úspěchem pro celou Českou republiku. „Národním zájmem naší země jsou skvělé vztahy s klíčovým spojencem, se kterým nás pojí významné historické vztahy,“ uvedl na Twitteru.



Jiří Ovčáček (Twitter) @PREZIDENTmluvci Setkání předsedy vlády Andreje Babiše s prezidentem USA Donaldem J. Trumpem je velkým úspěchem pro celou Českou republiku a její občany. Národním zájmem naší země jsou skvělé vztahy s klíčovým spojencem, se kterým nás pojí významné historické vazby.

Babiš na samotné schůzce Trumpa upozornil, že USA by neměly zavádět cla na dovoz evropských automobilů, čímž Bílý dům hrozí. Prezident Trump si prý stěžoval, že z jednání s EU „nemá dobrý pocit“.

„Cla na dovoz evropských aut do USA by nejen poškodila ČR, ale mohla by přinést i zhoršení vztahů mezi oběma zeměmi,“ podotkl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.



Jiří Pospíšil (Twitter) @Pospisil_Jiri Setkání českého premiéra s americkým prezidentem je úspěch. Pozitivní byl i obsah schůzky. Cla na dovoz evropských aut do USA by nejen poškodila ČR, ale mohla by přinést i zhoršení vztahů mezi oběma stranami. To by v době, kdy český prezident uctívá Rusko a Čínu, bylo nešťastné.

První místopředseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan vnímá ocenění práce českých tajných služeb. Očekával by jejich výraznější zastání od premiéra i na domácí politické scéně. Podle něj je také potřeba po letech nejistého přešlapování v zahraniční politice posilovat tradiční vazby. „A USA jsou naším přirozeným a strategickým spojencem,“ poznamenal.

Podle místopředsedy Pirátů Mikuláše Peksy by schůzka mohla přispět k předcházení obchodních válek mezi USA a Evropskou unií. „Chybí mi ovšem jakékoliv zmínky o spolupráci při ochraně životního prostředí planety,“ uvedl.

Kyberhrozby, energetika a závazky vůči NATO

Dopady schůzky podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa bude možné poznat až podle reálných obchodů, nikoli pouze podle slov. „Jestli opět budeme muset zachraňovat krachující firmy v amerických rukách, jako tomu bylo při předraženém nákupu Pandurů, nebo půjde o oboustranně výhodné obchody a spolupráci,“ napsala ČTK.

V Bílém domě se podle Babiše debatovalo hlavně o kybernetických hrozbách, o energetice a plynovodech. Krátce se státníci zabývali projektem modernizace českých jaderných elektráren, nákupem vrtulníků pro českou armádu a případným dovozem amerického zkapalněného plynu. Dotkli se i závazků České republiky vůči NATO.

Témata nebyla podle Hamáčka překvapivá.

„To, že chceme modernizovat naši armádu, je evidentní. To, že Spojené státy nabízejí technologii, která je vyzkoušená, je také evidentní,“ poznamenal ministr vnitra. K energetice poznamenal, že je důležité vyslat jasný signál, že Česko chce dále rozvíjet jadernou energetiku.

Vhodný nebo nevhodný dárek?

Předseda vlády Andrej Babiš přivezl šéfovi Bílého domu jako dar vzácnou jubilejní pistoli z dílen České zbrojovky v Uherském Brodě.



Podle poslance za lidovce Ondřeje Benešíka to byl vhodně zvolený dárek. „Česká zbrojovka je v USA velmi úspěšná, je to známá značka, patří to k tomu nejlepšímu, co Česká republika ve Spojených státech nabízí. Kombinace originálního českého produktu ve vazbě k výročí republiky a pozici české zbrojovky na americkém trhu byla správná,“uvedl Benešík pro Právo.

Naopak Luděk Niedermayer na svém Twitteru poznamenal, že je podle něj naprosto nevhodné přivézt americkému prezidentovi pistoli a dodal, že Andrej Babiš poškozuje v Americe pověst České republiky, která dosud byla spojována s revolučním prezidentem Václavem Havlem.



Šéf ODS Petr Fiala ještě před samotným setkáním hodnotil pozitivně fakt, že Česko navazuje na porevoluční tradici návštěv Spojených států. Podle něj je třeba dobré vztahy rozvíjet.



Petr Fiala (Twitter) @P_Fiala Návštěva premiéra v Bílém době patří k dobrým tradicím naší politiky po roce 1989. Česká republika patří k velkým podporovatelům euroatlantické vazby, Spojené státy jsou pro nás důležitým partnerem, je dobře, že tyto vztahy rozvíjíme.

