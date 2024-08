EU není ďábel, maďarské zdravotnictví je v krizi. Lékař a Orbánův kritik „ordinuje“ z Bruselu

Levél Prof. Dr. Kásler Miklós egészségügyért is felelős volt emberi erőforrás miniszternek, az Onkológiai Intézet volt igazgatójának: Professzor Úr, nem az a kérdés, hogy lehet-e 50 fokban operálni, hanem az, hogy túléli-e a beteg.



Önnek mindenkinél jobban kellene hogy tudja, milyen óriási mértékben veszélyezteti a páciens félépülését, ha csak pár fokkal melegebb a műtő a megengedettnél. Ha esetleg mégsem tudná (ami egy orvos esetében elképzelhetetlen) akkor összefoglalom: Egy műtétnél az altatás miatt a emberi test hőszabályozása felborul, nem tud megfelelően reagálni a külső hőmérsékletre, ami önmagában óriási megterhelést jelent a legyengült szervezetnek, de ami még ennél is sokkal nagyobb probléma az a fertőzésveszély. A műtéti lemosás csak a bőr felszínén lévő kórokozókat hatástalanítja, a szőrtüszőkben, verejtékcsatornákban lévő kórokozókat sajnos nem. Minél magasabb a hőmérséklet, annál nagyobb a veszélye, hogy ezek a kórokozók a felszínre, ezáltal a műtéti területbe (hasüreg, ízület, bőr alatti kötőszövetek) kerülnek, ahol azonnal szaporodásnak indulnak és sebfertőzéshez, tályogképződéshez vezetnek.



Sajnos nekem is volt alkalmam 40 fokos műtőben operálni, tudom milyen, amikor gyöngyözik a sebész homloka, amikor a gumikesztyűben fél deciliter verejték gyűlik össze és amikor egész műtét alatt azon retteg a sebész, nehogy a homlokáról csak egy csepp verejték is a hasüregbe csöppenjen, mert minden egyes csepp verejték baktériumok millióit tartalmazza. Ezért is vezették be azokat a nemzetközi ajánlásokat, amelyek szerint a műtő hőmérséklete nem haladhatja meg a 25 Celsius fokot.



Tudom, hogy mikor Ön sebészként dolgozott, az orvosbárói hálapénz rendszer virágkorát élte és mondjuk ki, sajnos voltak olyanok, akiknek többet számított a műtétek száma (és a hálapénz) mint a műtétek sikere. Nem tudom, hogy Ön ezek közé a "gyógyítók" közé tartozott-e, de én fiatal orvosként azért vállaltam politikai szerepet, lettem a TISZA Párt Európai Parlamenti képviselője, mert Önnel ellentétben nem akarok beletörődni abba, hogy Magyarországon ilyen az egészségügy helyzete és mindent meg fogunk tenni azért, hogy változtassunk ezen.



Tisztelettel,

Dr. Kulja András