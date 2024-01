Breivik se kaje. Myslím na sebevraždu, je to noční můra, řekl o samovazbě

„Myslím si, že už dlouho nevydržím bez smysluplných lidských vztahů,“ řekl Breivik během soudního stání, které se konalo v tělocvičně přísně střežené věznice Ringerike, kde si odpykává trest. „Jsem stále člověkem a existuje limit na to, kolik toho člověk unese,“ dodal.

Breivik v červenci 2011 zabil osm lidí při bombovém útoku ve vládní čtvrti v Oslu a pak na ostrově Utöya, kde se konal tábor sociálnědemokratické mládeže, postřílel dalších 69 lidí. V srpnu 2012 byl za teroristické útoky odsouzen k 21letému trestu odnětí svobody, který může být prodlužován až na doživotí. Po celou dobu je v samovazbě a kontakt má povolený v podstatě pouze se svým právníkem a s vězeňskými dozorci.

Na otázku právního zástupce vlády, co si myslí o útocích na Utöye, řekl, že „se omlouvá za to co udělal“. Agentura Reuters připomíná, že v minulosti byly Breivikovy odpovědi na to, jak na své činy nahlíží, smíšené. Někdy říkal, že nelituje toho, co udělal, jindy zase odsuzoval všechny formy násilí.

Kvůli žalobě na norský stát se Breivik znovu stal předmětem zájmu médií, což rozzlobilo mnoho z těch, kdo jeho útoky přežili, i rodiny obětí.

Breivikovi právníci tvrdí, že Norsko porušuje Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, konkrétně její část, v níž se uvádí, že nikdo nesmí být vystavován mučení, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Představitelé norského ministerstva spravedlnosti argumentují, že omezení vztahující se na Breivika jsou nutná, protože nadále představuje hrozbu a mohl by k páchání násilností inspirovat další lidi.

Na začátku své výpovědi o sobě Breivik řekl, že je šéfem politické strany nazvané Nordický stát a několika dalších organizací, které nechce zmiňovat. Tvrdí, že on sám o sobě nebezpečný není, ale stala se z něj na internetu postava, nad níž kontrolu nemá a kterou využívá krajní pravice.

Jednání soudu potrvá do pátku. Soud ve věci rozhodne v následujících týdnech, píše Reuters.