Jako ozvěna před vpádem z roku 2022. Jak Putin opět mluví o míru a lidských právech

„Připomínáme, že Rusko v celé své historii nikdy nikoho nenapadlo. A Rusko, které přežilo tolik válek, je tou poslední zemí v Evropě, která by vůbec chtěla vyslovit slovo ‚válka‘,“ řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov pouhé čtyři dny před invazí. Pak bylo všechno jinak.
Hlavní morální záminkou pro rozpoutání největšího konfliktu v Evropě od druhé světové války se stala údajná ochrana ruskojazyčného obyvatelstva před „genocidou“ a útlakem.
Dnes, s odstupem času, Moskva vytahuje přesně ten samý rétorický scénář vůči jiné skupině sousedů – vůči Pobaltí. Estonsko, Lotyšsko a Litva čelí masivní narativní ofenzivě, která skoro přesně kopíruje argumenty použité před invazí na Ukrajinu.
Porovnání klíčových pasáží Putinových projevů a politických prohlášení ukazuje, že Kreml v podstatě nemění strategické argumenty, pouze do nich dosazuje nová jména států.
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Základním stavebním kamenem každé ruské nátlakové kampaně je role „ochránce utlačovaných“. Ve svém emotivním projevu z 21. února 2022, kterým Putin uznal nezávislost separatistických republik a de facto zahájil agresi, tvrdil, že takzvaný civilizovaný svět raději ignoruje hrůzy a genocidu, které je vystaveno ruskojazyčné obyvatelstvo v Donbasu, protože chce mluvit vlastním jazykem.
Když v uplynulých letech Lotyšsko a Estonsko zpřísnily své migrační a jazykové zákony, Putin okamžitě nasadil totožný tón. Prohlásil, že vyhoštění ruských občanů, kteří nesplnili podmínky pobaltských jazykových zkoušek, je přímým ohrožením bezpečnosti Ruska.
Varoval, že pokud budou pobaltské státy zacházet s lidmi takto „prasácky“, nakonec se samy s takovým chováním setkají uvnitř svých vlastních zemí. Rusko navíc začalo podávat žaloby na Pobaltí u mezinárodních soudů za údajné porušování práv menšin, což přesně odpovídá snaze vytvořit před domácím publikem dojem humanitární krize, uvádí vsquare.org.
„Víme, že v pobaltských státech dochází k porušování práv ruskojazyčného obyvatelstva. My už ale víme, jak reagovat, a vyvinuli jsme k tomu určitý přístup. Reagujeme na humanitární bázi a v rámci mezinárodního práva,“ řekl Putin v pátek.
Rezolutní odmítání agresivních úmyslů
Druhým pilířem této strategie je rezolutní odmítání jakýchkoliv agresivních úmyslů, které trvá až do posledního momentu před samotnou akcí. Před únorem 2022 Putin soustavně označoval varování před invazí za spekulace a opakoval, že Rusko provádí mírovou zahraniční politiku a přesuny vojsk na vlastním území nikoho neohrožují.
„Chci ještě jednou zdůraznit: nepřipravujeme žádné vojenské akce proti Evropě. Žádné takové plány nemáme a co je nejdůležitější, nejsou pro ně ani žádné důvody. Neexistují vůbec žádné reálné motivy pro eskalaci situace s Evropou,“ řekl vládce Kremlu v pátek.
Vůči Pobaltí a širší Evropě dnes Putin používá navlas stejnou rétoriku nevinné oběti. Tvrdí, že Rusko nemá žádný zájem, geopolitický, ekonomický ani vojenský důvod bojovat se zeměmi NATO, nemá vůči nim územní nároky a veškerá varování, že se po Ukrajině chystá zaútočit na Evropu, označuje za nesmyslné zastrašování západních vlád s cílem vytáhnout z daňových poplatníků více peněz na zbrojení.
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V politickém slovníku Kremlu nicméně slouží slovo „nezaútočíme“ primárně k ukolébání oponenta. Aby mohl Putin případný zásah či destabilizaci v budoucnu ospravedlnit, musí nejprve v očích veřejnosti smazat historickou legitimitu daného státu.
V případě Ukrajiny to dělal tvrzením, že moderní Ukrajina byla zcela a kompletně vytvořena bolševickým Ruskem a Lenin odtrhl od Ruska jeho historická území. U pobaltských států uplatňuje podobný historický revizionismus.
Dlouhodobě prosazuje výklad, podle kterého bylo začlenění Estonska, Lotyšska a Litvy do Sovětského svazu v roce 1940 realizováno na smluvním základě a se souhlasem tehdejších volených orgánů. Tímto tvrzením se snaží vymazat historický fakt sovětské okupace a podsouvá myšlenku, že tyto země nejsou plnohodnotnými suverény, nýbrž dočasně odtrženými provinciemi pod kontrolou Západu.
Mezinárodní organizace a analytici varují, že informační kampaň, kterou Rusko v Pobaltí aktuálně vede, je v raných fázích identická s tou, která předcházela útoku na Ukrajinu, uvádí genocidewatch.com.
Nejen kapacity nemocničních lůžek u Pobaltí
V průběhu září se objevily zprávy zpravodajských služeb a médií, že Rusko plánuje vyčlenit 16 tisíc až 20 tisíc lůžek v civilních nemocnicích pro vojenské účely, přičemž největší část těchto kapacit se soustředí právě v severozápadní oblasti Ruska poblíž hranic s pobaltskými státy.
Moskva zároveň rozšiřuje síť specializovaných vojenských nemocnic. Vojenské zpravodajské služby to sice neoznačují za důkaz okamžitého útoku, ale jde o jasný indikátor přípravy logistického zázemí pro případ eskalace nebo dlouhodobého tlaku a hybridního působení vůči Pobaltí.
Rusko také v uplynulých měsících provedlo hned několik vojenských cvičení přímo u Pobaltí. Intenzita ruských manévrů v této oblasti se drží na velmi vysoké úrovni a Moskva zde testuje různé složky armády.
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V červenci proběhlo v ruské exklávě Kaliningrad, která sousedí s Litvou a Polskem, utajovanější, ale strategicky zásadní cvičení. Ruská armáda nanečisto testovala postupy pro rychlou mobilizaci tamních obyvatel. Nacvičovalo se zajištění ubytování, stravy a vyzbrojení záložníků. Podle západních rozvědek šlo o součást širší přípravy na případnou eskalaci v oblasti Suwalského koridoru, polsko-litevským pohraničím mezi Kaliningradskou oblastí a Běloruskem.
Na začátku června spustilo Rusko rychlé vojenské cvičení své Baltské flotily. Do cvičení v okolí Kaliningradu se zapojily bojové letouny, bombardéry a raketové lodě. Rusové cvičili ostré raketové a dělostřelecké střelby, bombardování a simulované údery na námořní cíle.
V květnu proběhlo rozsáhlé cvičení ruských strategických sil, do kterého byl vedle Severní či Tichomořské flotily masivně zapojen právě nově obnovený Leningradský vojenský okruh, pod který spadá ruské pohraničí s Estonskem, Lotyšskem a Finskem. Cvičení se účastnilo přes 64 tisíc vojáků a desítky plavidel i letadel. Hlavním cílem byl nácvik manipulace a přípravy k odpálení nestrategických, čili taktických jaderných zbraní a odpalování balistických střel.