Těžký život v celibátu. Nejmoudřejší muž Ruska ukázal svou sbírku prasečinek

„Anatoliji Alexandroviči! Anatoliji Alexandroviči! Na co potřebujete tolik nahatých ženských!“ volá šokovaná Ksenija Sobčaková v hedvábné vestičce s pěticípou hvězdou a placatým drdůlkem, který má zřejmě evokovat sovětskou avantgardu.
Protřelá celebrita ruské mediální scény prochází potemnělým kutlochem vousatého starce a nevěřícně si prohlíží jeho sbírku hanbatých kalendářů a dévédéček s tvrdou pornografií.
„A jaké porno máte radši: ruské, americké, německé?“ vyptává se břichatého kmeta. „Americká scéna je přece taková hraná, naaranžovaná: instalatér přijde k hospodyňce a opraví jí kapající trubku. Zatímco ruské porno je takové více… Jaký styl porna vlastně máte rád?“