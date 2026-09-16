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Těžký život v celibátu. Nejmoudřejší muž Ruska ukázal svou sbírku prasečinek

Adam Hájek
  15:23

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Anatolij Vasserman si udělal jméno jako úspěšný účastník televizních znalostních soutěží. Před pěti lety ho zvolili do Státní dumy za Spravedlivé Rusko. | foto: t.me/awasman

Volby do Dumy můžeme sledovat i jako konkurz na největšího pošuka. Anatolij Vasserman se ho už nezúčastní, ale je to škoda. Rodák z Oděsy byl totiž v ruském parlamentu vděčným zdrojem bizárů.

„Anatoliji Alexandroviči! Anatoliji Alexandroviči! Na co potřebujete tolik nahatých ženských!“ volá šokovaná Ksenija Sobčaková v hedvábné vestičce s pěticípou hvězdou a placatým drdůlkem, který má zřejmě evokovat sovětskou avantgardu.

Protřelá celebrita ruské mediální scény prochází potemnělým kutlochem vousatého starce a nevěřícně si prohlíží jeho sbírku hanbatých kalendářů a dévédéček s tvrdou pornografií.

„A jaké porno máte radši: ruské, americké, německé?“ vyptává se břichatého kmeta. „Americká scéna je přece taková hraná, naaranžovaná: instalatér přijde k hospodyňce a opraví jí kapající trubku. Zatímco ruské porno je takové více… Jaký styl porna vlastně máte rád?“

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