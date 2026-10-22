Když se Anatolij Kašpirovskij vydal na svou poslední cestu, byla to mimořádně složitá logistická operace. Poslední rozloučení se známým léčitelem proběhlo před dvěma týdny na Trojekurovském hřbitově v Moskvě, pohřbili ho však o pět dní později ve Vinnycji.
Rakev s jeho ostatky putovala z ruské metropole na Ukrajinu přes Istanbul a Varšavu, odkud pokračovala vlakem do Kyjeva a pak dál na jihozápad, do města, kde jsou pohřbeni jeho rodiče. Tak si to přál, i když duší byl spíš Rus než Ukrajinec. Převoz rakve údajně vyšel na 2,5 milionu rublů (664 tisíc korun).
Ruský bulvár nyní řeší hádky pozůstalých o jeho dům v Kalifornii a apartmán v Moskvě, přední komentátoři se zamýšlejí hlavně nad jeho rolí v dějinách. Muž s účesem igráčka a podmanivým pohledem totiž zdaleka nebyl jen ezoterik. Byl symbolem jedné éry.
Rozpad státu, likvidace našeho průmyslu a vědy, degradace medicíny a školství... to je největší tragédie lidstva konce 20. století. A jedna z velkých tragédií našeho národa. Jedním ze symbolů a katalyzátorů této velké tragédie byl právě Kašpirovskij.