ANALÝZA: Žádná dohoda, v Izraeli ji mají za vydírání. Za příměří draze zaplatí

Od spolupracovnice MF DNES v Izraeli - Izrael schválil dohodu o příměří v Gaze výměnou za to, že teroristé Hamásu propustí 50 dětí a matek. Zatímco svět to vítal, pro samotný Izrael je to dilema. Bude totiž propuštěna jen zhruba pětina unesených při masakrech, kterých se Hamás 7. října v Izraeli dopustil. Komentátor listu Jediot Achronot to vystihl: To není dohoda, ale vydírání. Izrael podle něj neměl na výběr.