ANALÝZA: USA v červeném závoji. Trump ovládl volby, poslední zábrany padnou

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Měl to být těsný souboj s výsledky ukrytými kdesi v budoucnosti. Realita však je, jak už bývá při politických zápoleních po celém světě v posledních letech zvykem, zcela jiná. Donald Trump se vrátí do Bílého domu silnější než kdy dříve. A není se co divit. Při pohledu do změti volebních čísel je patrné, že se mu oproti volbám v roce 2020 podařilo oslovit mnohem širší škálu voličů.