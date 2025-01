ANALÝZA: Trumpa zajímá jen blaho USA. Hrozba Grónsku je taktickou šikanou

„Z hlediska národní bezpečnosti i svobody ve světě je nutné, aby Grónsko bylo pod správou Spojených států. Dříve nebo později se to musí stát.“ Slova naznačující rozpínavé choutky zvoleného prezidenta Spojených států bychom mohli bez velkých úprav vložit do úst jinému vladaři z jedné východoevropské země. „Vždyť ani nevíme, jestli má Dánsko na toto území vůbec legální nárok. A i kdyby ho mělo, mělo by se ho vzdát,“ dodal na úterní tiskové konferenci Donald Trump.

Je patrné, že Trump během svého druhého mandátu zcela smaže hranice mezi nepřáteli i dlouhodobými spojenci. Vše podřídí heslu Amerika především, bez ohledu na geopolitické následky.