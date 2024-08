ANALÝZA: Harrisová volá „Wir schaffen das“. Usměvavý Walz má dodat emoce

Pro guvernéra státu Minnesota to bylo více než úspěšně úterý. Zámořská média odpoledne začala chrlit zprávy o tom, že si ho Kamala Harrisová vybrala coby svého viceprezidenta. O pár hodin později už Tim Walz s úsměvem sobě vlastním hovořil na mítinku ve Philadelphii. „Máme před sebou 91 dní do voleb, můj Bože, to zvládneme jako nic. Vyspíme se až v hrobě,“ hřímal k nadšenému davu. Právě pro jeho bezprostřední povahu si ho současná viceprezidentka přizvala jako parťáka do voleb.

Kolovrátkové vyvolávání strachu přestává stačit a republikánští stratégové se už zaměřují na jednu z mála kaněk na Walzově kariéře guvernéra.