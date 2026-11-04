Bill Maher je v americkém showbyznysu pozoruhodný úkaz. Sedmdesátiletý komik a břitký politický komentátor sice vystupuje jako liberál ze staré školy, hájí práva zvířat a ví se o něm, že si rád dá čouda, na druhou stranu rád dráždí i progresivní levici – například obhajobou Izraele.
Jeho největší provokací jsou jeho večeře s Donaldem Trumpem. Kolegové z branže ho za to plísní, podle nich je to jako přijmout pozvání od Adolfa Hitlera. Ale proč vlastně prezident Mahera zve? Za prvé: jeho pořad na HBO sleduje 3,3 milionu diváků. Za druhé: Trump si prý myslí, že komik s kousavým humorem ho má tak trochu rád.