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ANALÝZA: Trumpův kult se rozpadl. Američané uvěřili, že jim vládne orangutan

Adam Hájek
  10:34

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Hořká volební noc. Donald Trump přilétá do Bílého domu (2. listopadu 2026) | foto: Allison RobbertAP

Donald Trump se před dvěma lety vrátil do Bílého domu způsobem, který mu v jeho očích dal mandát k téměř diktátorským manýrům. Jenže výsledek úterních voleb do Kongresu za touto érou udělaly drsnou tečku. Vypadá to jako začátek konce politické kariéry Donalda Trumpa.

Bill Maher je v americkém showbyznysu pozoruhodný úkaz. Sedmdesátiletý komik a břitký politický komentátor sice vystupuje jako liberál ze staré školy, hájí práva zvířat a ví se o něm, že si rád dá čouda, na druhou stranu rád dráždí i progresivní levici – například obhajobou Izraele.

Jeho největší provokací jsou jeho večeře s Donaldem Trumpem. Kolegové z branže ho za to plísní, podle nich je to jako přijmout pozvání od Adolfa Hitlera. Ale proč vlastně prezident Mahera zve? Za prvé: jeho pořad na HBO sleduje 3,3 milionu diváků. Za druhé: Trump si prý myslí, že komik s kousavým humorem ho má tak trochu rád.

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