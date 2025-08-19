Symbolicky za něho hovořil jeho outfit, kravatu si sice zase zapomněl, ale slušivé černé sako už v uhlazené Oválné pracovně nebilo tak do očí jako mikina při legendární únorové roztržce.
Hezky se koukalo i na neobvykle jednotný šik evropských lídrů, kteří jeden jako druhý horovali za Kyjev a notovali si s Trumpem. Až si člověk říkal: takhle nějak by měl Západ fungovat, Amerika s Evropou sdílet společné cíle.
Teprve až se začnou řešit detaily, naplno se ukáže, do jak hlubokého a často stěží prostupného bahna Trump svým úsilím ukončit zabíjení zabředl. Ale zaplať pánbůh za to, že mu nevadí se umazat.