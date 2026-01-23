ANALÝZA: Trump stáhl pohrůžky, ale pocit nejistoty zůstává. EU je stále ve střehu

Za všechny to shrnul německý ministr financí Hans Klingbeil, podle kterého je brzy na to tvrdit, že by spor mezi USA a Evropou skončil. „Ať už bude nalezeno pro Grónsko jakékoli řešení, nemůžeme sedět se založenýma rukama, odpočívat a být spokojeni,“ naznačil unijní skepsi ohledně současné eskalace napětí mezi západními spojenci, kterou zažehlo oznámení Trumpa, že si USA na Grónsko brousí zuby.
Vytratila se kolektivně vnímaná idea o nerozlučném transatlantickém partnerství. Opatrovaný poválečný řád se ztrácí.