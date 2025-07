Americkému prezidentovi došla trpělivost, Moskva i přes sliby dál každým dnem sype bomby na ukrajinská města a Trump se rozhodl bouchnout do stolu. Na první pohled jeho pondělní vyjádření vypadá skvěle. Washington dal zelenou prodeji amerických nejmodernějších zbraní evropským spojencům, kteří svým stávajícím i novým vybavením podpoří Kyjev. „Jde o obrovské množství zbraní, včetně systémů protivzdušné obrany, raket a dělostřelecké munice,“ prohlásil Trump.

A jedním dechem pohrozil Rusku velmi tvrdými cly a „druhotnými sankcemi“ vůči jeho obchodním partnerům. „Pokud se nedohodneme do padesáti dnů, je to velmi jednoduché, bude to sto procent a hotovo,“ zahřměl Trump. Později upřesnil, že měl na mysli uvalení cel ve výši sta procent na Rusko a sekundárních sankcí na další země, které od Moskvy nakupují například ropu, zejména Čínu a Indii. Chvályhodná věc, chtělo by se říct, sporných „ale“ v celém Trumpově plánu je však celá řada.