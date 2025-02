ANALÝZA: Rozpínavý Musk ovládl Oválnou pracovnu, syn pobavil dloubáním v nose

Byla to poněkud netradiční tisková konference. Donald Trump sedící za masivním stolem uprostřed Oválné pracovny z velké části mlčel a sledoval po své pravici stojícího Muska oděného v černé, netradiční outfit mu doplňovala kšiltovka. Kolem se proháněl jeho syn X Æ A-12. Cíl měli oba muži stejný – hájit agresivní postup úřadu pro efektivní vládu (DOGE), který se od nástupu nového prezidenta zakousl do federálních agentur.

Na kritiku Musk a jeho věrní nehledí. „Lidé ve volbách hlasovali pro velké vládní reformy a to jim také dáme. O tom je přece demokracie,“ prohlásil a postěžoval si, že dosud zemi řídili „nevolení byrokraté, kteří šli proti vůli občanů Spojených států“. Jako by zapomněl, že část tohoto výroku platí i na něj, jelikož sám není voleným představitelem Trumpovy administrativy.

Muskovo úterní vystoupení, jež jeho syn okořenil roztomilým a obrazově vděčným dloubáním v nose, však ukázalo mnohem víc než jen obyčejnou obranu jeho současné politické mise. Zámořští komentátoři si všímají, jak z obou mužů sálala sebejistota. Spojené státy aktuálně nejsou v otěžích Kongresu, ale Trumpova týmu a Muska obzvlášť.

Žák, který přerostl učitele?

V miliardáři roste současnému prezidentovi konkurence, Musk však není hloupý a ke svému šéfovi se chová s až posvátnou úctou. Obhajuje společnou vizi a nedovolí si ani náznak kritiky, Trump je svým způsobem v pasti a tuší, že jeho učedník ho začíná přerůstat. Ten má k ruce extrémně vlivnou sociální síť X a co je nejdůležitější, čistku „zasmrádající washingtonské bažiny“ řídí primárně on.

Že jde mnohdy za hranu a rukama jeho lidí ze společností Tesla, SpaceX i Neuralink denně tečou kvanta citlivých státních dat ze všech federální agentur? Jde přece o hledání chyb a bez pochopení systému to nepůjde, vysvětluje Musk. Ohnutí pravidel, smršť žalob a bouře části Američanů za to v očích miliardáře stojí, ze soukromého sektoru dobře ví, že předem vyšlapané cesty změnu nepřinesou.

Musk si, ke své škodě, s sebou nese i jistou dávku neobratnosti v komunikaci s veřejností. Často je až šokující, že možná nejmocnější člověk na planetě se odmítá obklopit schopným PR týmem, který by učesal některé jeho výroky a udělal by z něj prototyp dokonalého vizionáře. Místo toho pouští do veřejného prostoru výroky o „absolutní transparentnosti úřadu DOGE“, i když se o jeho zaměstnancích ví jen málo a těch pár střípků o některých personách vzbuzuje spíše obavy.

Že hrozí zneužití státních peněz ve prospěch jeho firem? Podle Muska absolutní nesmysl, jelikož na korektní čerpání financí ze státních pobídek dohlíží příslušné federální agentury. To možná platilo ještě před pár měsíci, nyní je jejich chod, alespoň co se týče financí, pod drobnohledem DOGE. I největší obdivovatelé musí uznat, že Musk se určitému střetu zájmů nevyhne.

Sám Trump v úterý večer veřejnost ujistil, že svého temného prince, jak se Muskovi kvůli jeho oblibě černých kšiltovek přezdívá, bedlivě kontroluje. „Nedovolíme mu, aby ze své pozice těžil v otázkách byznysu,“ prohlásil prezident. Na sociálních sítích DOGE se mezitím rozjela kampaň „Transparentnost posiluje důvěru“. Slogan je to poutavý, Muskův úřad jen musí ukázat i praktické kroky, začít může zveřejněním všech lidí ze svého týmu.

Desítky žalob na Trumpovu administrativu

Samostatnou kapitolou jsou žaloby, které na kroky DOGE i Trumpovy administrativy míří ze strany organizací i občanských spolků. Aktuálně jich je přes čtyřicet. Jednu z nich podaly téměř tři desítky křesťanských a židovských organizací zastupující miliony Američanů, napsala agentura AP. Míří proti rozhodnutí vlády zrušit směrnici, která v podstatě zakazovala imigrační policii zatýkat podezřelé na citlivých místech včetně kostelů a jejich okolí. Podle žaloby tento krok narušuje náboženské svobody daných skupin a jejich následovníků.

Další z nových stížností míří proti pozastavení práce agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), které bylo už předtím předmětem soudního sporu. Televize CBS News pak informuje také o nové žalobě proti umisťování transgenderových žen do věznic pro muže. Tyto plány vycházející z jednoho z Trumpových dekretů již minulý týden zablokoval federální soudce ve Washingtonu.

V pondělí znepokojení nad vývojem vyjádřila advokátní komora American Bar Association, jež sdružuje tisíce amerických právníků. Současná vláda podle ní ve velkém útočí na právní stát a podkopává jeden z pilířů USA. „Je to chaotické. Možná se to někomu líbí. Ale je to špatně. A většina Američanů vidí, že to je špatně,“ uvádí spolek v prohlášení.

Na konečné rozsudky ohledně kroků Trumpa a jeho vlády se bude čekat týdny či měsíce, v mnoha otázkách bude mít pravděpodobně poslední slovo americký Nejvyšší soud. Nižší soudy však mohou poměrně rychle reagovat předběžnými opatřeními, která nařizují pozastavení sporných plánů, zatímco jsou řádně projednávány. V posledních týdnech tak učinily například v souvislosti s Trumpovou snahou ukončit automatické udílení amerického občanství lidem narozeným v USA nebo s plánem finančně motivovat federální pracovníky k podání výpovědi.

Trump nad některými soudními příkazy vyjadřuje rozhořčení, někteří jeho blízcí spolupracovníci ale zacházejí dál. „Soudci nemohou kontrolovat legitimní moc exekutivy,“ prohlásil o víkendu viceprezident J. D. Vance. Musk zase na své sociální síti X mluví o tom, že v USA probíhá „soudní puč“. Čímž se vracíme na začátek, Musk se ohání „naplňováním vůle lidu“. Jenže jako by zapomněl, že v Americe nežijí jen příznivci současné administrativy.