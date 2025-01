12:00

Byly to dva pilíře kampaně Donalda Trumpa. Zastavení války na Ukrajině do čtyřiadvaceti hodin od usednutí do Bílého domu a uvalení tvrdých cel na dovoz zboží z Číny. Po vydání desítek exekutivních příkazů to však vypadá, že staronový prezident zatím zaklekl jen na migranty a pohrobky demokratické administrativy, na mezinárodním poli je až nebývale mírný a diplomatický.