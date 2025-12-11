ANALÝZA: Silná Evropa? Spíš jen hlučný komparz, který nikdo neposlouchá

Premium

Fotogalerie 5

Donald Trump | foto: Profimedia.cz

Milan Vodička
Žiletka v ústech Donald Trump prohlásil, že Evropa je v úpadku, a Evropané zareagovali tak, jak si zvykli řešit všechny své velké krize. Tolik mávání modrými vlaječkami se zlatými hvězdičkami už na sítích nebylo dlouho. Kouzlem nechtěného do všeho toho rozhořčení a nadávek zrovna vpadla analýza evropského vydání magazínu Politico oznamující, že nejvlivnějším Evropanem je Američan.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Samozřejmě tušíte který. Jako diagnóza zdravotního stavu Evropy je to dokonalé.

Sarkasta by řekl, že se nelze divit evropskému rozhořčení. Evropa nám šlape, takže jsme ekonomicky stále silnější, vojensky jsme silní nikdy být nepřestali, a když se na světě někde něco pokazí, Evropa to svou autoritou spraví. Má ke všemu co říct.

Ve Francii nosilo hidžáb v roce 2003 šestnáct procent mladých muslimek, teď je to skoro polovina. BBC před pár dny informovala, jak policie v Anglii hrdě předvedla „nový rychloupínací hidžáb“. Funguje díky magnetu a vymysleli ho vědci přímo z univerzity.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Půjčka na dárky zatíží rozpočet na roky. Přitom stačí rozumné plánování

ilustrační snímek

Vánoce svádějí k impulzivním nákupům. Někdo chce dostát své roli živitele, jiný nechce ochudit své děti. Zadlužit se na roky dopředu je ale zbytečný risk. Stačí rozumné plánování a realistická...

11. prosince 2025

Prošlé jídlo rozsvěcí domovy. Jak se vyrábí energie ze zkažených melounů

Premium
Technický ředitel EFG Pavel Bureš, který dříve stavěl bioplynové stanice v...

Část průmyslové haly na samotném konci Vyškova zabírají desítky hnědých velkoobjemových kontejnerů. Vyrovnané v řadách na sobě nesou nápisy jako „Prošlé potraviny“ nebo „Ovoce a zelenina – suroviny...

11. prosince 2025

Klempíř nastínil, jak se můžou změnit televizní poplatky. Na Turkovi trváme, říká

Premium
Oto Klempíř

Babišova vláda se chystá na změnu financování veřejnoprávních médií. Budoucí ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) by sice nejraději zachoval stávající podobu koncesionářských poplatků, vnímá...

11. prosince 2025

ANALÝZA: Silná Evropa? Spíš jen hlučný komparz, který nikdo neposlouchá

Premium
Donald Trump

Žiletka v ústech Donald Trump prohlásil, že Evropa je v úpadku, a Evropané zareagovali tak, jak si zvykli řešit všechny své velké krize. Tolik mávání modrými vlaječkami se zlatými hvězdičkami už na...

11. prosince 2025

Útok na další tanker ruské stínové flotily: Ukrajinci ukázali zásah na videu

Ukrajinské námořní drony napadly v Černém moři další tanker patřící do ruské...

Na sociálních sítích a na internetu se objevily údajné záběry z útoku bezposádkových plavidel Sea Baby na tanker Dashan, plující pod vlajkou Komorských ostrovů. Útok podle portálu tanker „vyřadil z...

10. prosince 2025  22:27

USA zabavily u Venezuely ropný tanker, oznámil Trump

Ropný tanker v distribučním terminálu Petrobras nedaleko S&#227;o Paula v...

Spojené státy zabavily u pobřeží Venezuely tanker, oznámil americký prezident Donald Trump. Dá se tak očekávat další nárůst napětí mezi Washingtonem a Caracasem. Spojené státy zvýšily v Karibiku svou...

10. prosince 2025  22:23

Státní agentura v USA smazala z webu zmínky o vlivu člověka na změnu klimatu

ilustrační snímek

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) smazala zmínky o změně klimatu způsobené člověkem ze svého webu. V popisu změny klimatu se nyní soustředí pouze na přírodní procesy...

10. prosince 2025  21:44

Island je pátou zemí, která odstupuje z Eurovize kvůli izraelské účasti

Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ, vlastním jménem...

Island je pátou zemí, která se rozhodla odstoupit z příštího ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Na začátku prosince odstoupily kvůli izraelské účasti také Španělsko, Nizozemsko, Irsko a...

10. prosince 2025  21:38

Nehoda uzavřela D11. Pět zraněných, jednoho transportoval vrtulník

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve...

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Zranění utrpělo pět lidí, z nichž jednoho přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN...

10. prosince 2025  18:23,  aktualizováno  20:54

Babiš se ve čtvrtek setká v Bruselu s von der Leyenovou a Costou

Na nádvoří Pražského hradu odpovídá nově jmenovaný premiér Andrej Babiš na...

Andrej Babiš, který byl v úterý jmenován českým premiérem, se ve čtvrtek setká v Bruselu s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Oba unijní...

10. prosince 2025  20:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Katastrofa jako při zemětřesení. Ze zřícených domů v Maroku zbyly jen trosky

Záchranáři hledají přeživší v troskách dvou zřícených budov ve Fezu. (10....

Při zřícení dvou obytných budov v marockém městě Fez zahynulo v noci na středu nejméně 22 lidí. Prvotní informace marocké agentury MAP uváděly 19 mrtvých a 16 zraněných. Ve čtyřpatrových budovách ve...

10. prosince 2025  20:29

Číňané loví v Perském zálivu ryby pomocí elektřiny. Záznam zneklidnil pozorovatele

Rybář na nizozemské rybářské lodi TX-38 Branding IV připravuje elektrické...

Videozáznam, který se stal virálním hitem na internetu, odhalil čínské lodě operující u pobřeží Perského zálivu a Ománského zálivu. Používají k lovu ryb metodu označovanou jako pulzní rybolov – při...

10. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.