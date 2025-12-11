Samozřejmě tušíte který. Jako diagnóza zdravotního stavu Evropy je to dokonalé.
Sarkasta by řekl, že se nelze divit evropskému rozhořčení. Evropa nám šlape, takže jsme ekonomicky stále silnější, vojensky jsme silní nikdy být nepřestali, a když se na světě někde něco pokazí, Evropa to svou autoritou spraví. Má ke všemu co říct.
Ve Francii nosilo hidžáb v roce 2003 šestnáct procent mladých muslimek, teď je to skoro polovina. BBC před pár dny informovala, jak policie v Anglii hrdě předvedla „nový rychloupínací hidžáb“. Funguje díky magnetu a vymysleli ho vědci přímo z univerzity.