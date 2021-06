ANALÝZA: Mise splněna? Výsledky žádné, ale Putin i Biden mohou být spokojeni

A to i přesto, že setkání viditelnou změnu do „historicky nejhorších vztahů od rozpadu Sovětského svazu“ mezi oběma zeměmi nepřineslo. Někteří pozorovatelé ho sice vidí jako možnou naději pro začátek postupného oteplování – ostatně do zemí svého působení se konečně mají vrátit i oba velvyslanci, ruský i americký, kteří už několik měsíců byli doma na konzultacích, faktem ale je, že hmatatelných výsledků je poskrovnu a napětí mezi oběma státy přetrvává. Dokládají to mimo jiné závěrečné tiskové konference, které si uspořádal každý lídr zvlášť, a především to, co na nich zaznělo.



Kde jsou tedy ty důvody ke spokojenosti?