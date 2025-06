Pokud se v něčem může současná republikánská administrativa plácat po zádech, je to otázka migrace. Hranice s Mexikem jsou takřka neprostupné, patroluje na nich i armáda, azylová i vízová politika se výrazně zpřísnily. Co jiného by tedy mělo Trumpa zachránit v turbulentní době sporu s Muskem?

Je to dokonalá bouře, současný prezident dostal v jednom úhledném balíčku přesně to, co potřeboval. Medializované rázné řešení palčivého problému, s notnou dávkou dramatických záběrů, navíc v tradičně demokratickém státě vedeném dlouholetým nepřítelem zosobněným guvernérem Gavinem Newsomem? Bílý dům si nemohl přát nic lepšího a podle bleskové reakce se na příchod nepokojů v posledních dnech připravoval.