No vidíte, Donald Trump v Davosu oznámil, že Grónsko sice chce, ale nepoužije sílu. A řekl to s takovou samozřejmostí, až to vypadalo, že něco takového přece nikdy neřekl a říct ani nemohl.
Jenže on to přinejmenším nevylučoval. Je to znovu lekce z trumpštiny, na niž mu Evropané stále a stále skáčou: když něco chce, spustí bubnovou palbu a přehání, aby si druhou stranu naklepal tak, že ta potom bere s úlevou dohodu, kde dává, co dávat původně nechtěla. Jen proto, že Trump vyvolal dojem, že bude chtít mnohem víc.
Trump by býval měl šanci získat Grónsko zcela snadno. Šel na to však humpolácky jako náčelník kmene, který si vybral ženu na noc, a tohle je výsledek.