ANALÝZA: Evropa skáče Trumpovi na stejný špek. Jenže krize kolem Grónska nekončí

Americký prezident Trump kárá země Evropy na 56. setkání Světového ekonomického fóra v Davosu (21. ledna 2026) | foto: AP

Milan Vodička
  19:04
Evropa pořád skáče Trumpovi na stejný špek. Faktem však je, že nikdo netuší, kam až je ochoten zajít, pokud nedostane, co chce.

No vidíte, Donald Trump v Davosu oznámil, že Grónsko sice chce, ale nepoužije sílu. A řekl to s takovou samozřejmostí, až to vypadalo, že něco takového přece nikdy neřekl a říct ani nemohl.

Jenže on to přinejmenším nevylučoval. Je to znovu lekce z trumpštiny, na niž mu Evropané stále a stále skáčou: když něco chce, spustí bubnovou palbu a přehání, aby si druhou stranu naklepal tak, že ta potom bere s úlevou dohodu, kde dává, co dávat původně nechtěla. Jen proto, že Trump vyvolal dojem, že bude chtít mnohem víc.

Trump by býval měl šanci získat Grónsko zcela snadno. Šel na to však humpolácky jako náčelník kmene, který si vybral ženu na noc, a tohle je výsledek.

Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...

21. ledna 2026  16:31

Senát se distancoval od urážlivých výroků Okamury i od slov Turka v Kyjevě

Předseda SPD Tomio Okamura a poslanec Motoristů Filip Turek před hlasováním o...

Senát se distancoval od nepravdivých a urážlivých výroků předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury i od výroků Motoristy Filipa Turka v Kyjevě, které podle Senátu skandálně převracejí odpovědnost za...

21. ledna 2026  16:07,  aktualizováno  16:25

