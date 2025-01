Vypadá to, jako by se šéf společností SpaceX a Tesla teprve zahříval. Před prezidentskými volbami to byl z jeho strany možná největší risk v kariéře. Sám ostatně krátce po podpoření Donalda Trumpa prohlásil: „Pokud Donald nevyhraje? No tak to asi půjdu do vězení.“ Neodpustil si popíchnutí směrem k demokratům...

Velké rány však často přicházejí z míst a ve chvílích, kdy to nikdo nečeká. Trump v minulosti ukázal, že dokáže zaříznout kohokoli, kdo by s ním chtěl soupeřit.