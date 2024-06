ANALÝZA: Biden neustál Trumpův útok, demokraté ho ještě mohou nahradit

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Joe Biden měl v první televizní debatě s Donaldem Trumpem zašlapat do země spekulace, že na další čtyři roky v Bílém domě nemá. Místo toho odešel se svěšenou hlavou a demokraty uvrhl do neředěné paniky. Co naplat, že Trump na sebe vršil lži, hlavní je, že při tom působil silně a přesvědčivě. Přesně to totiž Američané od prezidenta očekávají.