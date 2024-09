ANALÝZA: Trump padal do pasti svého ega, uvolněná Harrisová hrála na jistotu

Symbolismem na úvod se nic nezkazí. Když oba kandidáti přicházeli k řečnickým pultíkům, očekávalo se, že ruku si rozhodně nepodají. Harrisová však zaútočila ještě předtím, než se jí moderátoři zeptali na první otázku. Rychlým krokem zamířila k Trumpovi a potřesení rukou si očividně vynutila. Náskok její soupeř během následujících minut nedotáhl.

Harrisová, i když pomineme sympatie k jedné či druhé straně, odešla z klání vítězně. Ne ve smyslu debaklu Trumpa, jen splnila to, s čím do debaty šla. Chtěla se prezentovat těm Američanům, kteří ji považují za nečitelnou kandidátku „z nouze“. Harrisová tomu podřídila vše. Když mluvila, hleděla do kamery, oslovovala všechny Američany. Do dokonalosti však mělo její představení rovněž daleko.

K ničemu bylo vypínání mikrofonů kandidátovi, který zrovna nemluvil. Překřikování nabíralo v průběhu noci na obrátkách. „Ve mně debata zanechala ten nejhorší možný dojem. Byla to hádka dvou nedospělých jedinců, ne diskuze vzdělaných lidí. Oba kandidáti se místo diskuze o zásadních tématech a hrozbách jen opakovaně vraceli k tvrzení, že jejich rival představuje hrozbu pro Spojené státy, NATO a svět vůbec,“ uvedl pro iDNES.cz historik Igor Lukeš, který je profesorem na prestižní Bostonské univerzitě.

Přesto se Harrisová jako „náhradnice“ za Bidena osvědčila. Minulá debata, kterou Trump vedl se současným prezidentem na sklonku června, se zdá být vzdálenou minulostí. Tehdy utrpěli demokraté debakl, s Harrisovou si však Trump neví rady a středeční noc to naplno ukázala. Republikánský kandidát opět ukázal, že je obětí vlastního ega.

Nastraž past a dívej se

Harrisová kladla laciné pasti a Trump do nich vytrvale padal. Vysmála se jeho mítinkům, ze kterých „odcházejí zástupy lidí“, neštítila se osobních útoků na jeho minulost a pověst „protekčního spratka“. Někdejší prezident reagoval vznětlivě, oháněl se marxisty, přílivem migrantů a nebál ze zabrousit i do páchnoucího rybníčku konspirací. Jak často se v debatě kandidátů na prezidentský post nejmocnějšího státu světa řeší pojídání domácích mazlíčků migranty z Haiti či údajné vraždění novorozeňat na potratových klinikách?

Demokratická kandidátka zjevně plnila zadání svého týmu. Ve chvílích, kdy Trump běsnil a opakoval stokrát řečené, ho sledovala s mírným úsměvem, čas od času si s hraným překvapením skrývala tvář do dlaní. Kariéra prokurátorky jí přišla vhod, stejně jako těkavá Trumpova mysl.

Harrisová dala svému sokovi řadu příležitostí, kdy mohl zaútočit, vždy se však nechal rozptýlit povrchním popíchnutím. Dostal se tak do pozice, ve které byl ještě před pár týdny Biden.

„To, co jsme slyšeli, je autentický Trump. Nedokáže se zaměřit na jedno téma, například zbraně, Gazu nebo globální oteplování. Mluví ve stylu pohádky Jak si pejsek a kočička vařili dort. Vtip je v tom, že ho nezajímá názor ostatních, jde mu jenom o to, jak ho vidí desítky milionů jeho voličů. Těm se evidentně líbí, když začne větu na téma cel na čínské zboží a dokončí ji tvrzením, že Harrisová je hloupá,“ míní Lukeš.

Paradoxní je, že Trump pohořel v disciplíně, ve které měl mít oproti Harrisové navrch. Ne náhodou republikáni opakují, že demokratická kandidátka umí jen předčítat předpřipravené projevy a záměrně odmítá rozhovory. Harrisová působila sebejistě, Trump ji ničím nepřekvapil a až v závěru debaty se pokusil využít její napojení na Bidenovu administrativu.

„Proč jste tohle všechno neudělala během výkonu funkce?“ obořil se na viceprezidentku. „Zapomínáte, že už nekandidujete proti Joeu Bidenovi, ale proti mně,“ odpověděla mu Harrisová. A poměrně přesně definovala Trumpův problém – že stále zůstává myšlením v době, kdy mu byl soupeřem jednaosmdesátiletý chřadnoucí prezident.

Trump nevyužil chyb Harrisové

Smutná podívaná středeční noci to byla o to více, že i Harrisová se dopustila mnoha přešlapů. Hned na první otázku, zda se dnes lidé ve Spojených státech mají lépe než před čtyřmi lety, neodpověděla. Stejně tak se vyhnula reakci na smrt třinácti amerických vojáků při stažení vojsk z Afghánistánu v roce 2021. Přesně v těchto momentech by se dal očekávat Trumpův frontální útok, jenž však nepřišel.

Harrisová rovněž opakovaně apelovala na společnou práci všech Američanů. Prosazovala jednotu, použila i otřepanou frázi, že chce být prezidentkou všech. „To ale funguje jen u lidí, kteří ji měli rádi už před debatou. Jsou to liberálové z východního a západního pobřeží. Tedy přesně ti ‚nafoukaní elitáři‘, na které si druhá polovina země brousí zuby,“ vysvětluje Lukeš a nabízí i svůj osobní pohled na nelichotivý vývoj prezidentských debat v posledních desetiletích:

„Ve vůbec první předvolební debatě, kterou jsem už jako Američan zažil, proti sobě stáli Jimmy Carter a Ronald Reagan. Mluvilo se o vážných věcech a tónem plným úcty. Chtěli se navzájem porazit, ale z obou čišelo vlastenecké přesvědčení, že blaho Ameriky je největší hodnotou. Nešlo tedy o to, jak rivala zatlouct do země. Což je přesně to, co se dělo dnes v noci,“ míní Lukeš.

Experti na politický marketing často radí, že předvolební debaty je nejlepší sledovat s vypnutým zvukem se zaměřením na řeč těla politiků. Ve středu v noci jsme viděli dva extrémy. Svaly ve tváři Trumpa pracovaly naplno, komentátoři CNN popsali jeho výraz jako bouři. Harisová argumentovala s mírným nadhledem a úsměvem. A co je nejdůležitější, Američanům se dívala přímo do očí.