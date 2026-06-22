To načasování je vpravdě symbolické. Starmer, který do Downing Street 10 nastoupil teprve před necelými dvěma lety, své rozhodnutí skončit oznámil den před desátým výročím brexitového referenda. Po úspěchu jeho rivala Andyho Burnhama v doplňovacích volbách a jeho návratu do Westminsteru (taková příležitost se neodmítá) už byl tlak spolustraníků neudržitelný.
Britská vrcholná politika se nikdy nehrála v rukavičkách a sesazování premiérů má bohatou tradici, frekvence s jakou v posledních letech ke změnám dochází, je však silně znepokojivá.
Starmer to měl těžké ze všech stran – migrace (kterou měl brexit vyřešit, ne?), rasismus proti bělochům, zdravotnictví, životní náklady, do toho ten Mandelson a Epstein...