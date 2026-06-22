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ANALÝZA: Británie musí zpět do EU. Jinak může být premiér klidně prasátko Peppa

Jan Brodníček
  13:47

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Andy Burnham (22. června 2026) | foto: Reuters

Tak už je to hotové, Keir Starmer končí. Ostřelovaný šéf labouristů dokázal po květnové volební pohromě odolávat jen něco přes měsíc a Spojené království se může těšit na nového premiéra. Už zase. To vše v době, kdy si připomíná deset let od referenda o takzvaném brexitu. Opět se ukazuje, jak nestabilní zemí se Británie stala.

To načasování je vpravdě symbolické. Starmer, který do Downing Street 10 nastoupil teprve před necelými dvěma lety, své rozhodnutí skončit oznámil den před desátým výročím brexitového referenda. Po úspěchu jeho rivala Andyho Burnhama v doplňovacích volbách a jeho návratu do Westminsteru (taková příležitost se neodmítá) už byl tlak spolustraníků neudržitelný.

Britská vrcholná politika se nikdy nehrála v rukavičkách a sesazování premiérů má bohatou tradici, frekvence s jakou v posledních letech ke změnám dochází, je však silně znepokojivá.

Starmer to měl těžké ze všech stran – migrace (kterou měl brexit vyřešit, ne?), rasismus proti bělochům, zdravotnictví, životní náklady, do toho ten Mandelson a Epstein...

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