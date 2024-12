ANALÝZA: Biden milostí pro syna popřel sám sebe a vlepil facku americké justici

„Podepsal jsem milost pro syna Huntera, jeho stíhání bylo účelové.“ Tak by se dal shrnout nedělní překvapivý krok dosluhujícího prezidenta. Biden dlouhé měsíce přihlížel soudnímu sporu, ve kterém jeho syn čelil obviněním ohledně zatajení užívání drog za účelem pořízení zbraně a několika daňových deliktů. Nic velkého, chtělo by se říct, kdyby amnestie neplatila rovněž všechny zločiny, kterých se Biden mladší dopustil za posledních deset let, píše AP.

Jeho otec tedy zdánlivě marginální případ svým posledním krokem zpolitizoval a udělal z něj celospolečenské téma. Už po nástupu do funkce oznámil, že se nebude plést do cesty soudům a svého syna nikdy neomilostní. Tak jako mnozí politici předním, ani on svému slovu nedostál.

Z legálního hlediska neudělal nic špatného, z prezidentské funkce může udělovat milosti, jak se mu zlíbí. Politické dopady jednoho podpisu však budou nedozírné. Republikáni už Bidenova mediálně propíraného kroku využili s argumentem, že je to jen další důkaz zkorumpovanosti amerického soudního systému. A že institutu milosti pro své kolegy v minulosti mnohokrát využil i Trump? To pochopitelně nezmiňují.

Na milost čekají i útočníci z Kapitolu

Republikánský prezident během svého mandátu omilostnil i Charlese Kushnera, tchána své dcery Ivanky, v případu vyhýbání se placení daní. Mimochodem, v sobotu Kushnera navrhl coby příštího amerického velvyslance ve Francii. Biden tyto jeho prohřešky milostí pro svého syna zmírnil a Trumpovi dal do ruky zbraň i pro následující měsíce.

Na milost totiž čekají desítky lidí odsouzených za útok na Kapitol ze 6. ledna 2021. Trump ohledně jejich případů dosud mlčel. „Znamená to, že když dal Joe milost Hunterovi, omilostní i všechny rukojmí ze 6. ledna, která jsou roky ve vězení? Je to jedno velké zneužití našeho soudního systému,“ napsal Trump na svou sociální síť Truth.

Bidenův morální kolaps zde však nekončí. Američany prosí, aby ho ohledně milosti soudili jen coby otce, který měl strach, co by s jeho synem udělalo vězení. Argumentoval masivním zpolitizováním Hunterova procesu. „Kdokoli rozumný se podívá na jeho případ, musí mu být jasné, že po něm soudy šly jenom kvůli tomu, že je můj syn. A to je špatně,“ vysvětluje Biden.

Politická munice pro republikány

Pomiňme fakt, že mediální pozornost opravdu neodpovídala závažnosti Hunterových prohřešků, to s férovostí americký soudů nemá nic společného. Biden sklouzl k argumentaci, ke které se dlouhodobě uchyluje i Trump: „Vše je zpolitizované, soudy jdou po mně a mé rodině, nevěřte jim.“ Hazardování s důvěrou v justici je z úst obou státníků krátkozraké.

Republikáni kauzu využijí i při nestandardních Trumpových nominacích na klíčové posty v administrativě. Demokraté se naváží například do nominantky na post ministryně spravedlnosti Pam Bondiové či šéfa FBI Kashe Patela a považují je za plivnutí do tváře autorů Ústavy Spojených států amerických. Jejich argumenty ale nyní poněkud blednou.

„Demokraté by nás měli ušetřit přednášek o právním státu, právě nominací Bondiové a Patela chce Donald Trump očistit naši justici od korupce,“ nechal se slyšet senátor za Arkansas Tom Cotton.

V republikány ovládaném Kongresu se už ozývají hlasy, že natruc Bidenově milosti pro jeho syna by měli projít všichni Trumpem navržení kandidáti, přičemž zejména výše zmíněný Patel by byl i podle řady republikánských kongresmanů pro Federální vyšetřovací službu neředěnou pohromou.