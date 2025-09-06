ANALÝZA: Benzin jako klíč ke konci války? Proč Kyjev nezesílil útoky na rafinerie dřív

Ukrajinci bodují. Ceny pohonných mot v Rusku vystřelily vzhůru a motoristé stojí ve frontách celé hodiny.

Ladislav Kryzánek
  13:00
Rusko se právem pyšní, že je energetickou supervelmocí. Teď však mají někteří jeho obyvatelé nečekaný problém doplnit si palivové nádrže svých aut. Taková ropná mocnost a nedostatek benzinu či nafty? To moc dohromady nejde. Přesto je to v posledních dnech v některých ruských regionech (spíše těch vzdálenějších od Moskvy) realita. Ceny paliva vystřelily vzhůru a motoristé stojí ve frontách celé hodiny. Tak v čem je problém?

Ukrajinci objevili ruskou slabinu a snaží se Rusům vracet válečnou devastaci své země. Plíživé salvy útoků ukrajinských dronů v posledních týdnech vyřadily z provozu velkou část ruské ropné infrastruktury a podle některých odborníků začíná nejdůležitější strategický průmysl Kremlu balancovat na pokraji propasti. Kvalifikované odhady hovoří o tom, že ukrajinské nálety už (přinejmenším dočasně) vyřadily z provozu na dvacet procent rafinerské kapacity. Podle některých se Vladimir Putin svým tlakem na pokračování války chová tak trochu jako kamikaze.

Palivové potíže přicházejí v době, kdy západní spojenci Ukrajiny tvrdí, že ekonomický tlak je nejlepší způsob, jak donutit Putina ukončit válku.

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

