Ukrajinci objevili ruskou slabinu a snaží se Rusům vracet válečnou devastaci své země. Plíživé salvy útoků ukrajinských dronů v posledních týdnech vyřadily z provozu velkou část ruské ropné infrastruktury a podle některých odborníků začíná nejdůležitější strategický průmysl Kremlu balancovat na pokraji propasti. Kvalifikované odhady hovoří o tom, že ukrajinské nálety už (přinejmenším dočasně) vyřadily z provozu na dvacet procent rafinerské kapacity. Podle některých se Vladimir Putin svým tlakem na pokračování války chová tak trochu jako kamikaze.
Palivové potíže přicházejí v době, kdy západní spojenci Ukrajiny tvrdí, že ekonomický tlak je nejlepší způsob, jak donutit Putina ukončit válku.