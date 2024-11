ANALÝZA: Kozel zahradníkem, nebo ne? Trump odměňuje věrné, znalosti neřeší

Alespoň na malou chvíli dal příští prezident Spojených států naději, že jeho personální politika se od minulého mandátu změní. Susie Wilesové coby šéfce kanceláře Bílého domu nelze nic vytknout. Jenže vodopád jmen, který následoval, vše smetl. Tak třeba guvernérka Jižní Dakoty Kristi Noemová, jméno veskrze známé, na funkci ministryně pro vnitřní bezpečnost však zcela nedostačující, se o nově přidělený resort během své kariéry ani neotřela. Jenže byla jednou z hlavních tváří kampaně, což na vlivný post zjevně stačí.

A v úterý večer přišla další dávka překvapení, tedy alespoň zčásti. Elon Musk měl vlivný post v Trumpově administrativě takřka jistý. Jeho nový nejlepší přítel mu svěřil nově vzniklé „ministerstvo pro efektivní vládu“, zkráceně DOGE, což odkazuje na jednu z mnoha kryptoměn. Uvozovky jsou zde namístě. Ani náznakem nejde o skutečné ministerstvo, spíše poradní tým, který však bude mít klíčovou roli v rozpočtových škrtech.

Musk spojí síly s Vivekem Ramaswamym, který byl svého času soupeřem Trumpa v primárkách. Přístup obou je jednoduchý, proškrtat se k lepší ekonomice. Sluší se však dodat, že Musk bude mít coby podnikatel zároveň bezprecedentní přístup ke kontaktům i zdrojům a v soukromé sféře opakovaně ukázal, že primárním cílem je pro něj úspěch jeho vlastního byznysu.

A pak je tu ještě jedno jméno: Pete Hegseth, válečný veterán a hlavně moderátor televize Fox News, v Trumpových očích ideální ministr obrany.

Zděšení v dosluhujícím demokratickém Washingtonu je pochopitelné, zároveň však není namístě přehnané láteření nad Trumpovým výběrem. Současný vládce Republikánské strany vzešel z voleb jako jasný vítěz, má tedy právo na složení kabinetu zcela podle svého uvážení, zda následně projde schvalovacím procesem v Kongresu, je vedlejší. Připomeňme, že ten se po volbách rovněž zbarvil dočervena.

Koncentrovaná moc v rukách Muska

Obsazení vlivných postů jmény jako Noemová, Musk či Hegseth souzní s tím, co Trump svým voličům sliboval v kampani. Tedy radikální změnu, kterou zavedené tváře přinést nemohou. Vítěz voleb se rovněž poučil čtyřmi roky v Bílém domě, kde se mu lidé střídali jako na orloji. Druhý mandát by měl být symbolem stability a bez zcela loajálních lidí to nepůjde.

Zároveň Trump na mnohých postech riskuje, výběr výrazných osobností, jež se nebojí drsných slov, ale postrádají znalost dané problematiky, se mu může vymstít. Radikálně reformovat lze pouze něco, o čem má člověk hluboké znalosti. Divoká politická romance s Muskem je přitom dokonalým obrazem toho, jak Trump přemýšlí.

V majiteli společností SpaceX a Tesla vidí svůj perfektní kontrast, Musk je podle mnoha biografií nepřekvapivě sečtělý člověk, kterému nejsou cizí velká témata od budoucnosti lidstva přes mezihvězdné lety až po záhady mozku. Trump se netají tím, že za velkou část svého úspěchu vděčí pověsti charismatického, spíše než geniálního člověka. Výkřiky o tom, že se považuje za „stabilního génia“ počítejme spíše do kategorie volebních hesel.

S Muskem ho spojuje boření hranic, nejlépe se cítí v prostředí chaosu, který sami vytvořili a nebojí se využít vlastního bohatství k tvrdému prosazování svých záměrů. V případě Muska přišly některé obchodní přešlapy, které však přehlušil masivní úspěch SpaceX i byznysu s elektrickými automobily. Na první pohled jde o ideálního člověka, který neotřelým pohledem postaví americkou ekonomiku zpět na nohy.

Musk však v následujících letech bude mít v rukou obrovskou moc a povleče s sebou hromadu potenciálních střetů zájmu. Je majitelem sociální sítě X, na které v posledních letech bují dezinformační scéna, jeho firmy zároveň čerpají dotace i obrovské státní zakázky. Miliardář v jednom z rozhovorů přiznal, že už nyní má přístup k mnoha přísně tajným informacím.

Jeho plánem pro následující měsíce je seškrtání dvou bilionů ze státních výdajů, poradní tým pro efektivní vládu by měl zároveň fungovat jen do 4. července 2026. Jen těžko si lze představit, že snížení státního rozpočtu o celou třetinu se nedotkne systému sociálního zabezpečení, výdajů na obranu či zdravotnictví. Nabízí se argument, že republikánský Kongres Muskovi schválí, co si zamane.

Lekce z historie

Jenže republikánské obsazení Kongresu kope nejen za Trumpa a jeho tým, ale musí si hlídat i své zájmy v jednotlivých volebních obvodech. Jen těžko lze občanům vysvětlit drastickou fiskální politiku. Republikáni se tak mohou rychle chytit do stejné pasti jako Kamala Harrisová. Hlásání o budování lepší vlasti je bohulibé, když se však Američanům sáhne na sociální jistoty, mohou se v příštích volbách pomstít.

Vyloučeno proto není ani překvapení, kdyby Trump z radikálních ekonomických plánů slevil a Musk se rázem stal obětním beránkem. Nebylo by to ostatně poprvé, Steve Bannon by o tom mohl povídat. A podobnému scénáři ostatně nahrává i pohled do historie.

Jistý Andrew Carnegie, kdysi nejbohatší muž světa, byl dlouholetým štědrým podporovatelem Republikánské strany, zejména prezidentů Williama McKinleyho a Theodora Roosevelta. Po tragické smrti prvního jmenovaného očekával, že ho Roosevelt jmenuje nejvyšším poradcem pro zahraniční politiku. Bílý dům bombardoval doporučeními, Roosevelt mu srdečně děkoval, jeho radami se však nikdy neřídil.

A co takový William Randolph Hearst? Mediální magnát, který byl klíčovou personou demokratické kampaně v roce 1932, Franklina D. Roosevelta podle mnohých dostal do úřadu. Ve svých denících i magazínech každý den útočil na jeho soupeře Herberta Hoovera. Přispěl i štědrými finančními dary.

Den po zvolení Roosevelta zaslala manželka Hearsta Millicent svému manželovi telegram, ve kterém se svěřila: „Včera jsem se s Rooseveltovými viděla, říkal, že se ti určitě ozve. Všichni, se kterými jsem se potkala, tě oslavují.“ Hearst se pyšně pustil do vypracování jedenáctibodového plánu na lepší Ameriku. Výsledek? Roosevelt se mu ani dva měsíce po volbách neozval.