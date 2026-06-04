Kdo není s EU, je proti ní, stačí nám částečné členství, říká expremiérka Srbska

Byla jste srbskou premiérkou dlouhých sedm let. Jak se z vašeho pohledu změnila pozice Srbska v Evropě od vašeho začátku v úřadu?
Situace se výrazně ztížila, a to kvůli válce na Ukrajině. Ta dramaticky změnila vnímání ze strany EU. Před válkou se předpokládalo, že kandidátské země budou svou zahraniční politiku slaďovat s Bruselem postupně. Nyní Evropská unie požaduje plné a okamžité sladění, a to v situaci, kdy ani nevíme, jestli a kdy se vůbec staneme členským státem.
Narážíte na postoj k Rusku?
Ano. Neshodli jsme se v jedné důležité věci: nezavedli jsme sankce vůči Ruské federaci. A kvůli tomu jsme od konce roku 2021 neotevřeli jedinou novou vyjednávací kapitolu o členství. Ač jsme technicky připraveni a Evropská komise členským státům v pěti po sobě jdoucích zprávách doporučila nové kapitoly otevřít, nestalo se tak. To zcela změnilo podmínky našeho dalšího přibližování k EU.
Bohužel se domnívám, že samotná Rada bezpečnosti OSN už ve světě nemá takovou váhu, protože multilateralismus je v hlubokém kómatu.