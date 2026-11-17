Podle zdroje serveru Izvestija zahynula při nehodě celá posádka. Jeden ze svědků z okolí obce Jagunovo uvedl, že letadlo hořelo, prudce klesalo a následně explodovalo. Jeho výpověď potvrzují i snímky zveřejněné serverem, které zachycují padající hořící objekt na noční obloze a silnou explozi.
Gubernátor Sereďuk na Telegramu potvrdil, že u Jagunova havarovalo letadlo, které Kemerovskou oblastí prolétalo v rámci tranzitního letu. Podrobnosti se podle něj stále zjišťují.
Obec Jagunovo se nachází v bezprostřední blízkosti kemerovského letiště.