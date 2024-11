„Předběhli mě a vytáhli na mě nůž. Jsem lehce zraněný, ale nenechám se tady ošetřit, jen v Izraeli,“ popsal pro server Ynet třicetiletý fanoušek klubu Maccabi Tel Aviv to, co izraelská média a politici nazývají pogromem. On sám to nazval válkou.

„Byli to téměř všichni teenageři a mladí muži, oblečení celí v černém se zakrytými tvářemi.“