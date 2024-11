Arabové na nás číhali v uličkách bez kamer, líčí fanoušek lynč v Amsterodamu

Čelili jste útokům po zápase, nebo se něco přihodilo i před ním?

Začalo to v předvečer čtvrtečního zápasu. První provokace z obou stran přišly s pálením palestinských a izraelských vlajek. To ale nebylo tolik vyhrocené. Jak je situace vážná, mi došlo, až když se tři moji známí ve středu rozhodli podívat na fotbalový zápas v sousedním Rotterdamu. Když jeli taxíkem zpět do centra Amsterodamu, nasedli k arabskému řidiči, který ve vysílačce nahlásil svým kolegům, že veze tři Izraelce. Nechali se odvézt do kasina v centru Amsterodamu za dalšími Izraelci. Když ale vystoupili, uviděli dvacet Arabů, kteří je zmlátili. Zbytí utekli do kasina a vyzvali personál, ať zavolá policii. Ta následně vyvedla všechny Izraelce – přibližně tak stovku – zadním vchodem. Ti je pak poprosili, aby je doprovodili i k metru, aby mohli dojet do hotelu. Už den předtím bylo jasné, že to nebude klidný zápas.

Venku jich bylo hrozně moc, bušili na dveře, dívali se do oken a poslouchali, jestli neuslyší hebrejštinu.