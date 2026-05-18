Oproti roku 2024, kdy bylo popraveno nejméně 1518 lidí, jde o nárůst o 78 procent. V dnes zveřejněné zprávě to uvedla lidskoprávní organizace Amnesty International (AI).
Největší podíl na tomto nárůstu má podle zprávy Írán, kde bylo popraveno nejméně 2159 lidí, více než dvojnásobek oproti předchozímu roku. Zároveň se jedná o nejvyšší číslo, které AI v této zemi od roku 1981 zaznamenala.
K navýšení počtu poprav došlo v řadě dalších zemí. V Saúdské Arábii úřady nechaly popravit nejméně 356 lidí, přičemž velká část z nich byla odsouzena za drogové delikty. I v případě této země jde o rekordní číslo.
V Kuvajtu vzrostl počet poprav z šesti na 17, v Egyptě z 13 na 23, v Singapuru z devíti na 17 a ve Spojených státech z 25 na 47. V USA byly popravy vykonány v 11 státech, přičemž téměř polovina všech poprav v zemi se uskutečnila na Floridě (19 poprav).
Podle generální tajemnice AI Agnes Callamardové je „alarmující nárůst používání trestu smrti“ způsoben malou skupinou států, které jsou ochotné „popravovat za každou cenu“, a to navzdory celosvětovému trendu směřujícímu k jeho zrušení.
„Od Číny, Íránu a Severní Koreje přes Saúdskou Arábii až po Jemen, Kuvajt, Singapur a Spojené státy tato ostudná menšina využívá trest smrti k šíření strachu, potlačování nesouhlasu a demonstraci moci státu nad znevýhodněnými a marginalizovanými skupinami,“ uvedla Callamardová.
Téměř polovina všech zaznamenaných poprav, konkrétně 1257, byla vykonána v případech týkajících se drogových trestních činů. Bylo tomu tak zejména v Číně, Íránu, Saúdské Arábii, Kuvajtu a Singapuru.
Mezi sedmnáct států, kde se loni podle AI popravovalo, patří Afghánistán, Čína, Japonsko, Severní Korea, Singapur, Tchaj-wan, Vietnam, Egypt, Írán, Irák, Kuvajt, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Jemen, Somálsko, Jižní Súdán a USA.
Popravy žen Amnesty International eviduje v Číně, Egyptě, Íránu, Kuvajtu a Saúdské Arábii. Veřejné popravy se konaly v Afghánistánu (šest poprav) a Íránu (11 poprav).
Cestu ke znovuzavedení trestu smrti nastoupila Burkina Faso, která přijala návrh zákona, jenž počítá s jeho obnovením. V Čadu byla zřízena komise mající přezkoumat otázky související s trestem smrti, včetně jeho případného znovuzavedení.
Naopak v Libanonu a Nigérii byly předloženy návrhy zákonů na zrušení trestu smrti a ústavní soud Kyrgyzstánu označil snahy o jeho znovuzavedení za protiústavní.
Na konci roku 2025 bylo ve světě nejméně 25 508 lidí odsouzených k trestu smrti. Loni bylo vyneseno nejméně 2 334 nových rozsudků smrti v celkem 48 zemích, tedy i těch, které popravy dlouhodobě nevykonávají.