Republikáni v Pensylvánii cílí na amiše. Mohou rozhodnout volby, věří

„Trump má několik dobrých nápadů, zejména v oblasti ekonomiky. Ale nelíbí se mi jeho morálka,“ řekl listu The Times čtyřicátník Henry Stoltz, amišský pěstitel zeleniny z Manheimu v Pensylvánii.

Jak bude volit, se ještě nerozhodl. „Zatím jsem se zaregistroval k volbám. Možná dám hlas Trumpovi, ale jistě to nevím,“ popsal.

Pensylvánie se řadí k sedmi takzvaným swing states, tedy kolísavým státům, ve kterých mají šanci na vítězství jak demokraté, tak republikáni. Právě na tyto státy se zaměřuje předvolební pozornost Trumpa i jeho demokratické soupeřky Kamaly Harrisové.

Podle analytiků je pravděpodobné, že kandidát, jenž ovládne Pensylvánii, zvítězí v celých USA. Trumpova volební kampaň se proto nyní snaží lidi jako je Stoltz přesvědčit, že exprezident je pro jejich komunitu nejlepší volbou. Podle aktuálních průzkumů by Harrisovou v Pensylvánii volilo 50 procent lidí - o tři procenta více než Trumpa.

Demokratický prezident Joe Biden tu získal v roce 2020 na 80 tisíc hlasů, přičemž ve státě žije 87 tisíc Amišů - mnoho z nich v tradičně republikánském okrese Lancaster.

„Amišové by letos mohli rozhodnout. Tentokrát u nich vidíme mnohem větší nadšení,“ řekl Ryan Sexton, který v okrese vede republikánskou skupinu pro předčasné hlasování. Američané v mnoha státech mohou volit už před řádným termínem voleb.

Sexton a jeho tým amišům tvrdí, že pouze Trump jim zajistí náboženské svobody a postará se o zachování jejich způsobu života.

Předkové amišů do USA emigrovali z Evropy v 18. a 19. století. Odmítají používat elektřinu či moderní techniku, nesouhlasí také s násilím a militarismem. Nejezdí autem a cestují většinou v povozech tažených koňmi. Chodí oblečeni jako před 200 lety, ženy nosí čepce a muži plnovous. V USA jich žije 360 tisíc, nejvíce právě v Pensylvánii.

Polvina amišů nemůže volit, říká expert

Amišové jsou specifická skupina voličů - nejde je oslovit televizní ani rozhlasovou reklamou, stejně tak se jim nejde dovolat. Dobrovolníci z Trumpova tábora je proto nahánějí na trzích, kde prodávají své zboží.

„My amišové nevolíme. Necháváme to v Božích rukou. Zprávy jsou zaujaté na jednu nebo druhou stranu,“ řekl listu The Independent nejmenovaný amiš, jenž na trhu ve městě Bloomsburg prodává preclíky.

Sextonův tým vytiskl stovky cedulí s nápisem „Amišové pro Trumpa“, v Manheimu jsou ale oblíbené hlavně mezi běžnými obyvateli. Amišové si je před svá obydlí nedávají, neboť je to podle nich v rozporu s nařízením Desatera neklanět se nikomu jinému než Bohu.

Jeden z organizátorů Trumpovy kampaně Scott Presler v minulém týdnu prohlásil, že má seznam 13 tisíc amišských adres a rozesílá na ně formuláře pro registraci voličů. Ta v Pensylvánii končí příští týden.

„V roce 2020 rozhodlo v Pensylvánii 80 tisíc hlasů. Žije tam 90 tisíc Amišů. Pokud se Trump spojí s amiši, může tato skupina doslova zachránit Ameriku,“ uvedl Presler.

Historik a odborník na amiše Steven Nolt z Univerzity v Elizabethtownu ale podle The Times některá tvrzení republikánů vidí jako přehnaná. „Vzhledem k tomu, že průměrný amišský pár má šest dětí, polovina z 90 tisíc amišů v Pensylvánii je mladší 18 let a nemůže volit,“ upozornil.

Připouští ale, že zatímco do prezidentských voleb v roce 2016 se zapojilo asi sedm procent amišů, letos to bude zřejmě více. „Oslovení těchto lidí je nejsilnější za poslední roky a to má svůj vliv. Amišové volí v drtivé většině republikány, takže tam může být o několik tisíc hlasů pro Trumpa více. Ale nemyslím si, že to udělá zásadní rozdíl,“ konstatoval.