Nastoupil jste do funkce velvyslance velmi krátce poté, co bylo mezi Izraelem a palestinským Hamásem dosaženo příměří. Je to pro vás úleva?
Byly to dva těžké roky. Doufejme, že to znamená nový začátek, který bude znamenat lepší stabilitu pro Izrael a celý Blízký východ. V posledních dvou letech jsem na klopě obleku nosil znak žluté stužky, která je v Izraeli symbolem návratu lidí unesených Hamásem. Budu velmi rád, když si ho sundám.
Sbližování mezi Saúdskou Arábií a Izraelem bylo jedním z důvodů, proč palestinský Hamás zaútočil z Gazy na Izrael. S ostatními arabskými zeměmi nás spojuje nepřítel: Írán a fundamentalistická organizace Muslimské bratrstvo.