Důsledek polarizace a „dobra“. Čím dál víc Američanů lže o tom, koho volí

Bývaly doby, kdy v Americe každý s klidem řekl, koho volí. Ani by ho nenapadlo lhát, protože to byla „země svobodných a domov statečných“, k čemuž patřila i svoboda názoru a odvaha se k svému mínění hrdě hlásit. Je to přece moje volba, na niž mám svaté právo, protože jsme země individualismu. To už je pryč a záhy pochopíte proč.