ANALÝZA: Svrhávání režimů jde Americe skvěle, ale z toho, co přijde pak, propadá

Nejdřív to vypadalo jen jako razie na šéfa drogového gangu, který se shodou okolností z autobusáka vyšvihl na prezidenta své země, ale pak se z toho vyklubala stará známá změna režimu. Totéž, s čím si Amerika spálila prsty v Iráku, Afghánistánu nebo Libyi.
Donald Trump říkal, že tuhle prskající rachejtli do ruky nikdy nevezme, a už ji drží taky. Popřel sám sebe a je pravděpodobné, že na tu petardu vsadil celou svou kapitolu v dějepise.
Všimněte si, jak se najednou zdůvodnění zásahu změnilo. Už to nejsou drogy, ale ropa.