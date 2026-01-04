ANALÝZA: Svrhávání režimů jde Americe skvěle, ale z toho, co přijde pak, propadá

Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na Venezuelu, při němž byli zajati prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová(3. ledna 2026). | foto: Reuters

Milan Vodička
  20:00
Americký prezident Donald Trump přebírá Venezuelu. Odstranil jednu z posledních vlád ropných zemí, které se stavěly proti americkým zájmům.

Nejdřív to vypadalo jen jako razie na šéfa drogového gangu, který se shodou okolností z autobusáka vyšvihl na prezidenta své země, ale pak se z toho vyklubala stará známá změna režimu. Totéž, s čím si Amerika spálila prsty v Iráku, Afghánistánu nebo Libyi.

Donald Trump říkal, že tuhle prskající rachejtli do ruky nikdy nevezme, a už ji drží taky. Popřel sám sebe a je pravděpodobné, že na tu petardu vsadil celou svou kapitolu v dějepise.

Všimněte si, jak se najednou zdůvodnění zásahu změnilo. Už to nejsou drogy, ale ropa.

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Na ministerstvech chybí matky. Stát flexibilitu nenabízí, říká expertka

Lucie Bášová (v tmavém) a Kristýna Cejnarová, zakladatelky firmy MUMDOO. (19....

Ve státní správě pracuje jen minimum lidí na zkrácený úvazek, matky na rodičovské prakticky vůbec. Podle Lucie Bášové, spoluzakladatelky platformy Mumdoo, která propojuje ženy hledající flexibilní...

4. ledna 2026  16:28

Maduro je v newyorské vazební věznici. Šťastný nový rok, přál spoutaný po příletu

Snímek z videa zveřejněného účtem Rapid Response 47 Bílého domu na platformě X,...

Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová, které v noci na sobotu zajalo a odvezlo ze země americké komando, jsou ve vazební věznici v newyorské čtvrti Brooklyn....

3. ledna 2026  21:42,  aktualizováno  4. 1. 16:02

