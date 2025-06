Evropští představitelé se v úterý setkali s Donaldem Trumpem na summitu NATO, kde měla aliance schválit výrazné navýšení výdajů na obranu.

Nový cíl, aby každý člen NATO dával 5 procent HDP, což je více než dvojnásobek současné referenční hodnoty, by znamenal významné „vítězství“ pro amerického prezidenta. Ten dlouhodobě bojuje proti tomu, aby Amerika platila za bezpečnost Evropy.

Evropské vlády proto teď čelí obavám z toho, že USA již nejsou spolehlivým spojencem. Usilují proto o bezprecedentní vojenskou nezávislost.

„Neptejte se Ameriky, co může udělat pro naši bezpečnost. Ptejte se sami sebe, co můžeme udělat pro naši vlastní bezpečnost,“ řekl v lednu polský premiér Donald Tusk v projevu k zákonodárcům EU.

Pokud však jde o hrubou palebnou sílu, má před sebou Evropa ještě dlouhou cestu. Analýza údajů o zásobách, kterou provedl deník Guardian , vyvolává pochybnosti o ambicích na přezbrojení pod evropským vedením. Evropské armády totiž stále v drtivé většině spoléhají na zbraně a vybavení vyrobené v USA.

Polsko a pobaltské státy sousedící s Ruskem nakupují více zbraní od dodavatelů jako je Izrael a Jižní Korea, než od svých kontinentálních sousedů.

Americké systémy protiraketové obrany jsou na kontinentu stále nejrozšířenější. Také téměř polovina stíhacích letounů v aktivní službě v evropských vzdušných silách pochází z USA.

Americká technika tvoří také významnou součást zásob tanků, obrněných vozidel a dělostřelectva nasazovaných evropskými státy. Tuto velkou závislost na Washingtonu, pokud jde o klíčové vojenské kapacity, výrazně odhalily nedávné kroky Trumpovy administrativy, což vyvolalo znepokojení v Bruselu.

Hlavním ohniskem bylo březnové pozastavení americké vojenské pomoci a sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou, stejně jako nedávný Trumpův návrh, že Evropě budou možná brzy prodány americké stíhačky s omezenými schopnostmi.

Navzdory snahám o posílení domácí obrany se však evropské státy stále obracejí na USA, aby zaplnily kritické mezery. Za posledních pět let nakoupily země EU, Velká Británie, Norsko a Švýcarsko od USA více než 15 tisíc raket, 2 400 obrněných vozidel a 340 letadel, což je mnohem více, než kolik evropské státy nakupují navzájem.

V některých případech nakupují země EU více zbraní od dodavatelů jako je Izrael a Jižní Korea, než od svých kontinentálních sousedů. Patří sem země, které jsou pro evropskou obranu v roce 2025 klíčové – Polsko a pobaltské státy sousedící s Ruskem.

Ale i mezi čtyřmi velkými evropskými zeměmi nakupuje pouze Francie více vybavení z Evropy než z USA. Británie, Německo a Itálie stále nakupují převážně ve Washingtonu.

Spojené království je výrazně proameričtější než ostatní evropské mocnosti. Premiér Keir Starmer označil USA za „prvního partnera Spojeného království v oblasti obrany“, když na začátku června představil závěry rozsáhlé revize obrany.

Analýza deníku Guardian, která vychází z údajů o transferech zbraní zveřejněných Stockholmským mezinárodním institutem pro výzkum míru (Sipri), a údajů o zásobách zveřejněných Mezinárodním institutem pro strategická studia (IISS), ukazuje, jak hluboce je americký obranný průmysl zakořeněn v evropských armádách.

Od roku 2020 nakoupily EU, Spojené království a Norsko celkem 26 036 raket od jiných států. Méně než 10 % těchto raket bylo součástí dohod mezi evropskými státy. Většinový podíl naopak měly americké rakety. Zbytek pocházel převážně z Izraele (necelých 7 tisíc raket), a Jižní Koreje (2 tisíce raket).

Podobně je tomu i u dalších typů zbraní - například u obrněných vozidel a letadel, které Evropa nakupuje od roku 2020. Na prvním místě je americký dovoz, následuje dovoz z jiných evropských států, a pak ze zbytku světa.

Dominance USA v evropském arzenálu však přesahuje mnohem dále. Velká část nejmodernějších zbraní na kontinentu jsou americké výroby. Patří mezi ně řada amerických stíhacích letounů F, které dominují evropským vzdušným silám.

Nejnovějším modelem je F-35 Lightning II, špičkový letoun vyvinutý společností Lockheed Martin, který je ceněn pro svou „nenápadnost a tichost“ a schopnosti fúze senzorů.

F-35 Lightning II je americký bojový letoun

„Existují evropské alternativy, ale žádná z nich nemůže konkurovat letounu F-35,“ říká Camille Grand, politický spolupracovník Evropské rady pro zahraniční vztahy.

Hlavní konkurenti letounu – Eurofighter Typhoon a Rafale francouzské výroby – jsou v aktivní službě jen v menšině evropských vzdušných sil. Místo toho bylo z USA do Evropy v roce 2024 dodáno nejméně 38 letounů F-35, a to do zemí včetně Belgie, Dánska, Itálie, Norska, Nizozemska, Polska a Spojeného království. Velká Británie tento týden ohlásila další nákup těchto strojů.

Podle odborníků spoléhání se na F-35 vystihuje širší problém Evropy v oblasti výroby moderních zbraní. Tím je nedostatek společných zdrojů, které na rozdíl od obrovských zásob americké armády Evropa nemá.

„Klíčové je, že vývoj těchto věcí je velmi nákladný. F-35 je nesmírně nákladný program,“ řekl Guntram Wolff, vedoucí pracovník thinktanku Bruegel.

„Pokud chcete takovou stíhačku, potřebujete obrovskou počáteční investici. A pro každou jednotlivou evropskou zemi je to ve skutečnosti dost obtížné. Koneckonců jsme všichni ve srovnání s USA relativně malé země. Takže z fiskálního hlediska by to byla obrovská zátěž,“ sdělil Wolff.

„Evropa má místo toho tendenci vyrábět starší nebo zavedenější formy vojenské techniky – tanky, jiná obrněná vozidla a dělostřelectvo, kde je domácí průmysl vyspělejší,“ dodal Wolff.

Mezi evropskými pozemními silami je rozšířen tank Leopard německé výroby, britská armáda používá Challenger, francouzská Leclerc a italská Ariete. Mimo velkou čtyřku však mnoho zemí postrádá významný domácí obranný průmysl.

Největším tahákem byl tank Leopard 1A5. (5. srpna 2023).

„Polsko je z hlediska velkých evropských zemí zvláštní,“ řekl Wolff. „Nemají skutečně silný domácí průmysl, takže hodně nakupují v zahraničí.“

Polsko od ruské invaze na Ukrajinu nakupuje zbraně, ale pro klíčové kusy vybavení se obrací na mimoevropské země. V roce 2024 Polsko obdrželo první dodávky tanků M1A1 Abrams v návaznosti na smlouvu s USA v hodnotě 1,4 miliardy dolarů podepsanou v roce 2023. Přicházejí také tanky z Jižní Koreje - 56 kusů tanku K2 Black Panther.

Poláci budou mít za chvíli více tanků než francouzská, britská a německá armáda dohromady. Camille Grand, politický spolupracovník Evropské rady pro zahraniční vztahy

„Poláci v posledních letech nakoupili tolik tanků z amerických a jihokorejských zdrojů, že brzy budou mít více tanků než francouzská, britská a německá armáda dohromady,“ řekl Grand.

Pro mnoho evropských zemí je nákup amerických tanků výhodný nejen z hlediska hardwaru. Americké obchody často přinášejí užší integraci do širších amerických vojenských systémů – to, co obranní experti nazývají „strategické nástroje“: satelitní zpravodajství, bezpečné komunikační kanály, nebo systémy včasného varování.

Spoléhání se na USA je však spojeno s rizikem, protože poptávka po amerických zbraních je celosvětová. „V Evropě panuje mylná představa, že USA jsou obrovský Walmart, kde je vše k dostání z regálu,“ vysvětlil Grand.

„Skutečnost je taková, že zejména na složité zbraně se stojí fronty. Takže si něco koupíte a bude vám to dodáno za dva, tři, pět let, podle toho, kde se ve frontě nacházíte.

„Nesoutěžíte jen s ostatními evropskými zákazníky, ale také s americkým zákazníkem, který má vždy přednost, a soutěžíte s Izraelci, Saúdy, Emiráty, asijským trhem.“

A přesto byly USA téměř po celé poválečné období hlavním nedomácím dodavatelem zbraní do evropských zemí. Pro západní Evropu je tento obchodní vztah konzistentní od 50. let 20. století. V případě východoevropských zemí se zbrojní obchody s USA rozběhly až s koncem studené války a rozpadem Sovětského svazu.

V Bruselu však nyní probíhá soustředěná snaha o prohloubení obranných vazeb mezi členskými státy. V březnu Evropská komise oznámila program půjček ve výši 150 miliard eur, jehož cílem je upřednostnit nákupy zbraní v rámci bloku a spojeneckých zemí před nákupy v USA.

Vedoucí představitelé EU tento balíček nazvaný Bezpečnostní opatření pro Evropu (Safe) přímo formulovali jako reakci na ruskou agresi. „Nemáme studenou válku, ale máme horkou válku na evropské půdě a hrozba je existenční. Je tak reálná, jak jen může být,“ řekla novinářům šéfka zahraniční politiky bloku Kaja Kallasová.

Nemáme studenou válku, ale máme horkou válku na evropské půdě a hrozba je existenční Kaja Kallasová, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Pro Granda je Safe krok správným směrem – půjčky budou zahrnovat výhodnější podmínky pro společné nákupy, aby motivovaly Evropany k nákupu stejné výstroje, a snížily tak roztříštěnost v oblasti obrany.

Vyvolává to však také otázky: „Komise se snaží o jakýsi jednotný trh s evropskými zbraněmi. Pak je ale otázkou, co si pod pojmem jednotný trh představit. Zahrnuje i Spojené království a Norsko?“ ptá se Grand.

Nová dohoda, kterou Spojené království a EU oznámily na konci května, nabízí některé odpovědi. Nové bezpečnostní partnerství, na němž se Starmer dohodl s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, otevřelo britským obranným společnostem cestu k lukrativnějším zakázkám financovaným z bezpečných půjček.

Obě strany nyní musí dokončit dohodu, která umožní britským obranným společnostem účastnit se společných zakázek financovaných z programu Safe. Ne všechny členské státy EU však tento krok směrem k větší integraci v oblasti obrany uvítaly.

Italská premiérka Giorgia Meloniová a maďarský premiér Viktor Orbán patří k těm, kteří se vyslovili proti Safe s odkazem na obavy z dopadu na zadlužení EU a národní suverenitu.

Podle Wolffa se však staré argumenty proti vojenské spolupráci v Evropě nyní setkávají s novým druhem reakce.

„Z historického hlediska panuje představa, že větší spolupráce je pro suverenitu sporná a že si musíte dávat pozor, abyste nesdíleli příliš mnoho svého obranného průmyslu se svými sousedy,“ řekl.

„Ale protiargument, který mnozí prosazují, je, že v současné době jsme na USA velmi závislí. A to znamená, že suverenita nesídlí v Evropě - je ve Washingtonu,“ dodal Wolff.