Kolumbie ukončí sdílení zpravodajských informací s USA kvůli útokům v Karibiku

Podle agentury AP se tak dále zhoršují vztahy mezi oběma zeměmi, které byly kdysi blízkými partnery v boji proti obchodu s drogami.
Ve zprávě zveřejněné na sociální síti X Petro uvedl, že kolumbijská armáda musí okamžitě ukončit „veškerou komunikaci a další dohody s americkými bezpečnostními agenturami“, dokud USA nezastaví útoky na čluny v Karibiku. Kritici tyto údery přirovnávají k mimosoudním popravám lidí podezřelých z pašování drog.
Petro uvedl, že „boj proti drogám musí být podřízen ochraně lidských práv obyvatel Karibiku“. Není zatím jasné, jaké konkrétní informace Kolumbie přestane s USA sdílet, poznamenala AP.
Podle údajů, které poskytla Trumpova administrativa, bylo od srpna při útocích americké armády v mezinárodních vodách zabito nejméně 75 lidí. Údery začaly v jižním Karibiku, ale v poslední době se přesunuly do východního Pacifiku, kde Spojené státy cílí na lodě u pobřeží Mexika.
V souvislosti s americkými útoky na lodě, při nichž zemřeli nebo byli zraněni občané Venezuely, Ekvádoru, Kolumbie a Trinidadu a Tobaga, vyzval Petro k vyšetřování Trumpa kvůli možným válečným zločinům. V říjnu uvalila Trumpova administrativa na Petra a členy jeho rodiny sankce s odůvodněním, že umožňuje rozkvět drogových kartelů.