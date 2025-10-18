Zelenskyj tentokrát nedráždil mikinou. To sako je nádherné, ocenil Trump jeho styl

  12:04
Na rozdíl od napjaté únorové schůzky v Oválné pracovně se tentokrát americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj setkali v uvolněnější atmosféře. Trump mimo jiné ocenil Zelenského černé sako, které označil za „velmi stylové“, a s úsměvem dodal, že „vypadá skvěle“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tentokrát zvolil černé sako namísto své tradiční vojenské mikiny, která se stala symbolem jeho vystupování od začátku ruské invaze. A změna se vyplatila. Donald Trump, známý důrazem na formální vzhled státníků, ho během jejich pátečního jednání v Bílém domě otevřeně pochválil. „Myslím, že vypadá nádherně v tomhle saku. Doufám, že si toho lidé všimnou. Je velmi stylové, líbí se mi,“ uvedl před novináři.

Tento kompliment kontrastuje s atmosférou první letošní schůzky obou prezidentů, která se odehrála v únoru. Tehdy Trumpa Zelenského vojenský oděv viditelně podráždil a k nevhodnému dotazu na jeho oblečení se přidal i jeden z přítomných novinářů. Situace vyvolala napětí, které se stalo tématem médií i komentářů na sociálních sítích. Schůzka navíc skončila předčasně po vzájemné roztržce ohledně rozdílného pohledu na válku na Ukrajině, kterou tam v únoru 2022 rozpoutalo Rusko.

Kde má oblek? Ukrajinci vysvětlili, proč se Zelenskyj obléká jako do zákopu

V srpnu se Zelenskyj „napravil“ a při setkání s Trumpem i evropskými představiteli zvolil elegantní, ale stále střídmý oblek. Už tehdy to americký prezident Spojených států ocenil. Stejný přístup zvolil ukrajinský lídr i nyní. Černé sako, jednoduchá košile a klidné vystupování vytvořily dojem, který Trump očividně ocenil.

Podle amerických médií se Trumpovi poradci před schůzkou dokonce ptali ukrajinské delegace, zda prezident přijde „v obleku“. Jeden z nich s nadsázkou poznamenal, že by to byl „dobrý signál pro mír“. A skutečně, jednání proběhlo bez napětí, v přátelské atmosféře a s několika úsměvnými poznámkami na adresu stylu obou státníků.

Chtěl jsem, aby vypadal důstojně, říká návrhář o Zelenského obleku u Trumpa

Podle lidí z Trumpova okolí se Zelenskyj v posledních měsících výrazně zlepšil v tom, jak na amerického prezidenta působí. „Zelenskyj přišel jako normální člověk, ne jako blázen, a byl oblečen jako někdo, kdo by měl být v NATO... Takže to bylo dobré jednání,“ uvedl v srpnu nejmenovaný americký představitel serveru Axios.

28. února 2025

Zelenskyj tentokrát nedráždil mikinou. To sako je nádherné, ocenil Trump jeho styl

