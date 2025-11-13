Kolik máte manželek? ptal se syrského prezidenta Trump a postříkal ho kolínskou

  19:14
Americký prezident Donald Trump se v pondělí při jednání v Bílém domě ptal syrského prezidenta Ahmada Šary, kolik má arabský vůdce manželek. Šara odvětil, že má jen jednu manželku. Před tím ho stihl navonět kolínskou vodou, kterou mu daroval.

Trump se o počet chotí zajímal, když Šarovi předával dvě balení své kolínské vody, kterou dříve na syrského prezidenta i nastříkal. „Kolik vlastně máte manželek?“ zeptal se syrského prezidenta, který odpověděl, že jen jednu. „S vámi totiž nikdo neví,“ zdůvodňoval Trump svou zvědavost.

Mnohoženství islám připouští a je zvykem v některých arabských zemích. Více manželek někdy mají i vysocí představitelé státu.

Syrský prezident v Bílém domě: vpustili ho vedlejším vchodem a jednalo se bez kamer

Syrský prezident přijel na jednání zadním vchodem a oba prezidenti neměli obvyklé společné vystoupení před médii. Šara byl podle agentury Reuters prvním syrským prezidentem, který Bílý dům navštívil.

Šara se stal prozatímní hlavou Sýrie v lednu poté, co jím vedené islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) loni v prosinci svrhlo režim prezidenta Bašára Asada. USA a Británie teprve v pátek zrušily sankce, které byly na Šaru v minulosti uvalené kvůli jeho vazbám na Al-Káidu. O své minulosti Šara podle svého vyjádření s Trumpem nemluvil.

13. listopadu 2025
Americký prezident Donald Trump a syrský prozatímní prezident Ahmad Šara při setkání v Bílém domě. Fotku poskytla syrská prezidentská kancelář. (10. listopadu 2025)
Americký prezident Donald Trump a syrský prozatímní prezident Ahmad Šara při setkání v Bílém domě. Fotku poskytla syrská prezidentská kancelář. (10. listopadu 2025)
Americký prezident Donald Trump a syrský prozatímní prezident Ahmad Šara při setkání v Bílém domě. Fotku poskytla syrská prezidentská kancelář. (10. listopadu 2025)
Donald Trump přijal v Bílém domě prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaru, s nímž jednal o uvolnění sankcí a možné spolupráci v boji proti Islámskému státu. (10. listopadu 2025)
