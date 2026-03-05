Republikáni v Senátu zamítli snahu zastavit válku prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu. Čtvrtečním hlasováním demonstrovali včasnou podporu konfliktu, který se rychle šíří po celém Blízkém východě bez jasné strategie USA pro jeho ukončení, píše AP.
„Dnes si každý senátor, každý jeden, vybere stranu,“ řekl před hlasováním šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer. „Stojíte za americkým lidem, který je vyčerpaný věčnými válkami na Blízkém východě, nebo stojíte za Donaldem Trumpem a (ministrem obrany) Petem Hegsethem, kteří nás vrhají po hlavě do další války?“ dodal Schumer.
„Demokraté by raději bránili Donaldu Trumpovi, než aby zničili íránský národní jaderný program,“ namítl republikán John Barrasso.
Takzvaná rezoluce o válečných pravomocích měla dát zákonodárcům příležitost požadovat schválení Kongresu před provedením jakýchkoli dalších útoků. Hlasování je donutilo zaujmout postoj k válce, kterou Spojení státy společně s Izraelem rozpoutaly v sobotu. Trump údery odůvodnil snahou zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň.
Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů na Írán nezúčastnily, ale jsou v nich americké základny použité k útokům.