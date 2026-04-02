Trojice vojáků cestovala v pondělí večer soukromým osobním autem a za jízdy házela petardy. Pokud kolem nich projíždělo jiné vozidlo, tak něj vojáci vrhali dělobuchy cíleně. Jeden ze svědků událost nahlásil policii.
Policie vůz s vojáky zastavila u hornofalckého Grafenwöhru, kde mimo jiné využívá americká armáda výcvikový prostor. Policisté pak nalezli velké množství v Německu zakázané zábavní pyrotechniky a také velký počet náplní do elektronických cigaret, které zabavili. Vojáky staré 20 až 21 let následně předali americké vojenské policii.
Tekuté náplně do elektronických cigaret jsou v Německu legální, pokud splňují přísné bezpečnostní předpisy, objemová omezení a obsah nikotinu. Objemová omezení se týkají i dovozu ze zahraničí.
Přísně regulovaná je v Německu také zábavní pyrotechnika. Během roku je k dostání jen kategorie F1, ve které jsou bouchací kuličky či prskavky. Prodej kategorie F2, což jsou běžné rachejtle a dělobuchy, je umožněn jen v posledních třech dnech roku. Nákup je navíc povolen výhradně dospělým, kteří ohňostroje mohou odpalovat pouze od večera 31. prosince do rána 1. ledna.
Vyšší kategorie F3 a F4 určené především pro profesionály pak vždy vyžadují zvláštní povolení. Německá policie opakovaně upozorňuje na případy pašování zakázaných dělobuchů do Německa z Česka a Polska, nejčastěji se tak děje v období před koncem roku.