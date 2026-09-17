Američtí poslanci schválili balík protiruských sankcí, čeká na Trumpa

Zákon má americkému prezidentovi umožnit uvalit cla ve výši až 100 procent na pět největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie. Součástí balíku jsou také sankce vůči vysoce postaveným ruským představitelům, finančním institucím a tankerům stínové flotily, které Moskva používá k obcházení západních sankcí.
Sankční zákon je pojmenován podle letos zesnulého senátora Lindseyho Grahama, který na něm více než rok pracoval. Graham patřil ve Washingtonu mezi nejvýznamnější podporovatele Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi.
Podle AP je zákon nejambicióznější snahou o podporu Ukrajiny od návratu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu v lednu 2025.