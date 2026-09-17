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Američtí poslanci schválili balík protiruských sankcí, čeká na Trumpa

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  1:28aktualizováno  1:49

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Americká Sněmovna reprezentantů schválila balík sankcí proti Rusku s cílem zvýšit tlak na Moskvu a podpořit ukončení války na Ukrajině, zákon nyní čeká na podpis prezidenta Donalda Trumpa.

Zákon má americkému prezidentovi umožnit uvalit cla ve výši až 100 procent na pět největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie. Součástí balíku jsou také sankce vůči vysoce postaveným ruským představitelům, finančním institucím a tankerům stínové flotily, které Moskva používá k obcházení západních sankcí.

Sankční zákon je pojmenován podle letos zesnulého senátora Lindseyho Grahama, který na něm více než rok pracoval. Graham patřil ve Washingtonu mezi nejvýznamnější podporovatele Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi.

Podle AP je zákon nejambicióznější snahou o podporu Ukrajiny od návratu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu v lednu 2025.

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