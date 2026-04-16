Letci dostávali tabletky modafinilu, který je znám pod komerčním názvem Provigil, což by šlo přeložit jako Probděl. Modafinil je účinky podobný benzedrinu, který používali pro zvýšení dlouhodobého výkonu američtí a britští vojáci za druhé světové války. Říkali mu tehdy bennies a wakey-wakey, budíček budíček. Obě látky jsou však farmakologicky odlišné a také jejich projevy a „dotah“ jsou jiné.
Prodloužení trasy není jediným důvodem delší doby strávené ve vzduchu. Letadlo spotřebuje víc paliva, takže musí dotankovat za letu, což je komplikovaná a nebezpečná činnost, která zabere hodně času.