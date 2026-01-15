Americký zásah v Grónsku by byl katastrofa, konec světa, varuje Tusk

Americký prezident Donald Trump v poslední době opakovaně hovoří o tom, že Spojené státy k zajištění své bezpečnosti nutně potřebují Grónsko vlastnit a že ostrov bohatý na nerostné suroviny převezmou. K dosažení tohoto cíle přitom odmítl vyloučit použití vojenské síly, čímž šokoval spojence v Severoatlantické alianci.
Vedoucí představitelé Grónska i Dánska oponují, že ostrov není na prodej, a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá.
|
„Vance nás nenávidí.“ Viceprezident přinesl do jednání o Grónsku napětí
Připravujeme podrobnosti...